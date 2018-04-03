Сегодня в 14:10

В Раду вызвали Сытника и Холодницкого (21 новость) «Ожидается, что их заслушивание состоится с 12.00»

Предложение пригласить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, генпрокурора Юрия Луценко на пленарное заседание Верховной Рады поддержали 247 нардепов.Верховная Рада пригласила главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, генпрокурора Юрия Луценко отчитаться перед парламентом на пленарном заседании 4 апреля, сообщает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН".

Соответствующее предложение поддержали 247 нардепов.

Новость дополняется...

Дело о вышках "Бойко": Верховная Рада лишила нардепа Бакулина…

Обновлено в 14:40 Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник завтра, 4 апреля 2018 года, выступят в Верховной раде Украины. Об этом сообщает РБК Украина. Решение о необходимости их присутствия в парламенте поддержали 247 нардепов. "Было…

Обновлено в 14:52 В среду на пленарное заседание Верховной Рады вызывают директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого .