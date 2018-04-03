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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 14:52
· Верховная Рада · Заседание · Директор · Апрель
В Раду вызвали Сытника и Холодницкого

В Раду вызвали Сытника и Холодницкого (21 новость)

«Ожидается, что их заслушивание состоится с 12.00»

Предложение пригласить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, генпрокурора Юрия Луценко на пленарное заседание Верховной Рады поддержали 247 нардепов.Верховная Рада пригласила главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, генпрокурора Юрия Луценко отчитаться перед парламентом на пленарном заседании 4 апреля, сообщает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН".

Соответствующее предложение поддержали 247 нардепов.

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Дело о вышках
Дело о вышках "Бойко": Верховная Рада лишила нардепа Бакулина…

Обновлено в 14:40 Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник завтра, 4 апреля 2018 года, выступят в Верховной раде Украины. Об этом сообщает РБК Украина. Решение о необходимости их присутствия в парламенте поддержали 247 нардепов. "Было…

Обновлено в 14:52 В среду на пленарное заседание Верховной Рады вызывают директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого .

ФОТО К НОВОСТИ: «В Раду вызвали Сытника и Холодницкого»
Фото Холодницкий и Сытник завтра выступят в Раде
Фото Депутаты пригласили на завтра в парламент Холодницкого, Сытника и Луценко
Фото Рада пригласила Холодницкого, Сытника и Луценко отчитаться на пленарном заседании 4 апреля
Фото Холодницкого, Сытника и Луценко зовут объясняться в Раду
Фото Рада пригласила на пленарное заседание в среду Сытника, Холодницкого и Луценко
Фото Депутаты вызвали в Раду Луценко, Сытника и Холодницкого
Фото Холодницкого и Сытника вызвали в Раду
Фото Холодницкий и Сытник отчитаются перед депутатами 4 апреля
Фото В Раду вызвали Сытника и Холодницкого
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 11:26 Глава НАБУ Артем Сытник и глава САП Назар Холодницкий должны выступить в Верховной Раде Украины.
Depo.ua Depo.ua  ·  03.04.18, 13:42 За соответствующее решение проголосовали 247 нардепов, передает Depo.ua . Руководителей антикоррупционных органов вызвали в Раду на 12:00 для дачи объяснений относительно обвинений, которые вменяют Холодницкому.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 13:48 В среду на пленарное заседание Верховной Рады вызывают директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 13:51 Народные депутаты приняли постановление о необходимости присутствия на завтрашнем заседании Рады глав НАБУ Артема Сытника и САП Назара Холодницкого.
РБК Украина РБК Украина  ·  03.04.18, 13:56 Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник завтра, 4 апреля 2018 года, выступят в Верховной раде Украины.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  03.04.18, 13:57 Ожидается, что их заслушивание состоится с 12.00.
Факты Факты  ·  03.04.18, 13:59 Руководителей следственных органов ждут в парламенте 4 апреля
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.04.18, 14:10 За то, чтобы вызвать для отчетов в парламент руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и генерального…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 14:14 Верховная Рада Украины пригласила для участия в пленарном заседании в среду, 4 апреля, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, директора Национального…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 14:16 Скандал в антикоррупционных ведомствах станет предметом обсуждения в парламенте.
Хвиля Хвиля  ·  03.04.18, 14:23 Верховная Рада Украины пригласила для участия в пленарном заседании в среду, 4 апреля, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, директора Национального…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 14:27 4 апреля глава САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник должны отчитаться в Верховной Раде
MIGnews MIGnews  ·  03.04.18, 14:31 Соответствующее решение поддержали 247 народных депутатов во время заседания парламента.
УНН УНН  ·  03.04.18, 14:31 Соответствующее предложение поддержали 247 народных депутатов. Впоследствии Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия в отношении Холодницкого. В НАБУ заявили,…
Фокус Фокус  ·  03.04.18, 14:32 Верховная Рада решила заслушать в сессионном зале директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.04.18, 14:35 На пленарное заседание Верховной Рады в среду, 4 апреля, вызывают директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара…
Голос.UA Голос.UA  ·  03.04.18, 14:40 Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник завтра, 4 апреля 2018 года, выступят в Верховной раде Украины.…
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 14:52 В среду на пленарное заседание Верховной Рады вызывают директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого .
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