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Общество
УНН УНН · · Обновлено в 22:31
· США · Чиновники · Взятка · Разрешение · Доллар
В ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в 38 тысяч долларов

В ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в 38 тысяч долларов (7 новостей)

«Он требовал взятку от предпринимателя»

"... чиновник Укртрансбезопасности требовал от предпринимателя тридцать восемь тысяч долларов США за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от ста до пятисот долларов США при официальной стоимости бланка в сорок девять гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из столичных развлекательных заведений во время получения очередной части взятки в размере 4,6 тысячи американских долларов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Обновлено в 22:08 "Правоохранители установили, что чиновник "Укртрансбезопасности" требовал от предпринимателя 38 тыс. долларов США за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в…

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Обновлено в 22:31 Он требовал взятку от предпринимателя

ФОТО К НОВОСТИ: «В ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в 38 тысяч долларов»
Фото В ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в 38 тысяч долларов
Фото СБУ задержала чиновника "Укртрансбезопасности" за взятку в 38 тыс. долларов
Фото СБУ поймала на крупной взятке чиновника Укртрансбезопасности
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АТН АТН  ·  05.04.18, 17:57 Накануне сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили на взятке подполковника управления
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 20:54 Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали системный механизм вымогательства денег чиновником Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  05.04.18, 21:15 Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой во взаимодействии с управлением предотвращения коррупции Мининфраструктуры блокировали системный механизм вымогательства денег чиновником…
Новое Время Новое Время  ·  05.04.18, 21:22 В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте за взятку в 38 тысяч долларов.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  05.04.18, 22:08 Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали чиновника "Укртрансбезопасности", который требовал от предпринимателя 38 тыс. долларов взятки. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. "Правоохранители…
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 22:31 Он требовал взятку от предпринимателя
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