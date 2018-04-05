В ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в 38 тысяч долларов (7 новостей) «Он требовал взятку от предпринимателя»

"... чиновник Укртрансбезопасности требовал от предпринимателя тридцать восемь тысяч долларов США за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от ста до пятисот долларов США при официальной стоимости бланка в сорок девять гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из столичных развлекательных заведений во время получения очередной части взятки в размере 4,6 тысячи американских долларов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Обновлено в 22:08 "Правоохранители установили, что чиновник "Укртрансбезопасности" требовал от предпринимателя 38 тыс. долларов США за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в…

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Обновлено в 22:31 Он требовал взятку от предпринимателя