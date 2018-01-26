В результате стрельбы в центре Амстердама один человек погиб, еще двое - ранены (11 новостей) «Полиция выясняет причины происшествия»

По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения. В одном из центральных районов Амстердама произошла стрельба.

Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.

"Инцидент со стрельбой, несколько выстрелов", – говорится в сообщении. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Голландская газета Het Parool заявляет, что умерший является молодым амстердамцем марокканского происхождения.

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Обновлено в 01:47 "Мы бы уведомили людей о необходимости укрыться, если бы это был теракт. Это больше походит на криминал", - сказал представитель полиции.

Обновлено в 02:28 По данным правоохранительных органов, несколько выстрелов были произведены на улице Гроте Виттенбургер.