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В результате стрельбы в центре Амстердама один человек погиб, еще двое - ранены

В результате стрельбы в центре Амстердама один человек погиб, еще двое - ранены (11 новостей)

«Полиция выясняет причины происшествия»

По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения. В одном из центральных районов Амстердама произошла стрельба.

Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.

"Инцидент со стрельбой, несколько выстрелов", – говорится в сообщении. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Голландская газета Het Parool заявляет, что умерший является молодым амстердамцем марокканского происхождения.

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Обновлено в 01:47 "Мы бы уведомили людей о необходимости укрыться, если бы это был теракт. Это больше походит на криминал", - сказал представитель полиции.

Обновлено в 02:28 По данным правоохранительных органов, несколько выстрелов были произведены на улице Гроте Виттенбургер.

ФОТО К НОВОСТИ: «В результате стрельбы в центре Амстердама один человек погиб, еще двое - ранены»
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Фото В результате стрельбы в центре Амстердама один человек погиб, еще двое - ранены
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Обозреватель Обозреватель  ·  26.01.18, 21:56 Информация уточняется
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ТСН ТСН  ·  27.01.18, 00:10 Полиция выясняет причины происшествия.
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Канал 112 Канал 112  ·  27.01.18, 01:47 В полиции Амстердама заявили, что стрельба в центре города вечером 26 января не является террористическим актом. Об этом сообщает De Telegraaf. "Мы бы уведомили людей о необходимости укрыться, если бы…
РБК Украина РБК Украина  ·  27.01.18, 02:28 В полиции Амстердама сообщили, что стрельба в центре города не является террористическим актом. Об этом сообщает De Telegraaf."Мы бы уведомили людей о необходимости укрыться, если бы это был теракт. Это…
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