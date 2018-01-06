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В РФ Верховный суд также подтвердил отказ Навальному в участии в выборах (9 новостей) «Верховный суд РФ подтвердил, что Навальный не может участвовать в президентских выборах»

Прокурор и представитель ЦИК заявили об отсутствии оснований для отмены своего решения. Верховный суд России отказал оппозиционеру Алексею Навальному, который подал жалобу с просьбой отменить решение суда первой инстанции и обязать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты.

"Решение суда первой инстанции Верховного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу административного истца – без удовлетворения", – огласил судья.

Таким образом, решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах президента вступило в законную силу.

В ходе заседания представители Навального заявили, что отказ зарегистрировать инициативную группу является незаконным поскольку, ЦИК была должна руководствоваться не федеральным законом о выборах президента, а Конституцией РФ.

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Обновлено в 16:30 Верховный суд России в субботу отказал оппозиционеру Алексею Навальному, который подал жалобу с просьбой отменить решение суда первой инстанции и о

Обновлено в 18:05 "Решение суда первой инстанции Верховного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу административного истца –; без удовлетворения", –; огласил судья.