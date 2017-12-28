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Политика
Газета День Газета День · · Обновлено в 12:33
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В РФ заблокировали ролик Навального с призывом выйти на забастовку против выборов

В РФ заблокировали ролик Навального с призывом выйти на забастовку против выборов (5 новостей)

«Ранее оппозиционер призвал людей выйти на улицы в конце января»

В России заблокировали ролик оппозиционера Алексея Навального с призывом выйти на акцию протеста в поддержку бойкота президентских выборов. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Да, последнее видео с призывом на акцию 28.01 всё-таки заблокировано. Разбираемся почему. А вы пока найдите группу забастовки своего города в этом списке и вступите в неё. Это самое правильное https://t.co/eTFfleNxkJ

— Alexey Navalny (@navalny) December 28, 2017

По словам Навального, причины, почему размещенный на видеохостинге Youtube ролик был заблокирован, неизвестны.

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"Да, последнее видео с призывом на акцию 28.01 все-таки заблокировано. Разбираемся почему. А вы пока найдите группу забастовки своего города в этом списке и вступите в нее. Это самое правильное https://t.co/eTFfleNxkJ", - говорится в сообщении.

Накануне оппозиционный российский политик Алексей Навальный анонсировал на 28 января 2018 акции в поддержку бойкота президентских выборов в более чем 80 городах РФ, пишет DW.

Обновлено в 11:35 По словам политика, формальной причиной для блокировки стали "неправомерные хэштеги".

Обновлено в 12:33 Причиной блокировки стали "неправомерные хэштеги".

ФОТО К НОВОСТИ: «В РФ заблокировали ролик Навального с призывом выйти на забастовку против выборов»
Фото В России заблокировали ролик Навального с призывом выйти на бойкот выборов президента
Фото В РФ заблокировали ролик Навального с призывом выйти на забастовку против выборов
Фото В России заблокировали ролик Навального с призывом к протесту против выборов
Фото В России заблокировали ролик Навального с призывом выйти на акцию протеста против выборов
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