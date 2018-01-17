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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 13:48
· Россия · Школа · Учебное заведение · Арест · Подросток
В России арестовали подростков, устроивших резню в школе

В России арестовали подростков, устроивших резню в школе (8 новостей)

«Заседание проходило в больнице, где подозреваемые под охраной проходят лечение»

Об этом сообщили в российской прокуратуре, передает Depo . ua . Отмечается, что пока подростки остаются в больнице. После того, как их состояние стабилизируется, они будут направлены в СИЗО.

Обновлено в 13:46 Суд принял решение арестовать на два месяца 16-летних Льва Биджакова и Александра Буслидзе, устроивших поножовщину в школе №127 в Перми (Российская Федерация).

Обновлено в 13:48 Мотовилихинский районный суд Перми арестовал на два месяца подростков, которые 15 января напали на школу в России.

ФОТО К НОВОСТИ: «В России арестовали подростков, устроивших резню в школе»
Фото В России арестовали подростков, устроивших резню в школе
Фото Устроившие поножовщину в пермской школе подростки арестованы
Фото В России арестовали подростков, устроивших поножовщину в школе
Фото В России арестовали подростков, устроивших поножовщину в школе
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  17.01.18, 13:28 Заседание проходило в больнице, где подозреваемые под охраной проходят лечение.
Апостроф Апостроф  ·  17.01.18, 13:46 Суд принял решение арестовать на два месяца 16-летних Льва Биджакова и Александра Буслидзе, устроивших поножовщину в школе №127 в Перми (Российская Федерация).
Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 13:48 Мотовилихинский районный суд Перми арестовал на два месяца подростков, которые 15 января напали на школу в России.
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