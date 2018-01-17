В России арестовали подростков, устроивших резню в школе (8 новостей) «Заседание проходило в больнице, где подозреваемые под охраной проходят лечение»

Об этом сообщили в российской прокуратуре, передает Depo . ua . Отмечается, что пока подростки остаются в больнице. После того, как их состояние стабилизируется, они будут направлены в СИЗО.

Обновлено в 13:46 Суд принял решение арестовать на два месяца 16-летних Льва Биджакова и Александра Буслидзе, устроивших поножовщину в школе №127 в Перми (Российская Федерация).

Обновлено в 13:48 Мотовилихинский районный суд Перми арестовал на два месяца подростков, которые 15 января напали на школу в России.