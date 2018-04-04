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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 22:51
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В России экстренно госпитализировали Эдиту Пьеху

В России экстренно госпитализировали Эдиту Пьеху (5 новостей)

«Певица сообщила, что у нее произошло обострение заболевания бронхов»

Легендарную певицу и актрису Российской Федерации Эдиту Пьеху срочно госпитализировали в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на саму артистку.

"Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу. Повода для беспокойства нет", – рассказала Пьеха.

Отметим, что певице 31 июля прошлого года исполнилось 80 лет.

Кто такая Эдита Пьеха? Советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР (1988). Лауреат многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов. Обладательница Национальной премии "Овация" в номинации "Живая легенда", ордена "За заслуги перед Отечеством" и тому подобное. Бабушка известного российского певца Стаса Пьехи.

Обновлено в 22:50 Она госпитализирована в одну их клиник Санкт-Петербурга.

Обновлено в 22:51 Певица сообщила, что у нее произошло обострение заболевания бронхов.

ФОТО К НОВОСТИ: «В России экстренно госпитализировали Эдиту Пьеху»
Фото Эдиту Пьеху госпитализировали
Фото В России экстренно госпитализировали Эдиту Пьеху
Фото Эдита Пьеха попала в больницу
Фото В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали Эдиту Пьеху
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РБК Украина РБК Украина  ·  04.04.18, 21:52 Народная артистка России Эдита Пьеха срочно госпитализирована в Санкт-Петербурге. Отметим, что певице сейчас 80 лет. Как сообщает ТАСС, исполнительницу привезли в больницу с бронхитом."Увезли с обострением…
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Главред Главред  ·  04.04.18, 22:51 Певица сообщила, что у нее произошло обострение заболевания бронхов.
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