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Politeka Politeka · · Обновлено в 21:05
· Жилой дом · Российская Федерация
В России горит многоэтажка: первые видео с места ЧП

В России горит многоэтажка: первые видео с места ЧП (6 новостей и 1 видео)

«Из здания эвакуировали 50 человек»

В Российской Федерации новый чудовищный пожар — прямо сейчас горит жилищный комплекс в Сочи Как сообщают очевидцы, многоэтажка полыхает в районе Дендрария. Пламя высотой несколько метров уже охватило крышу, а дым виден за километры. Также сообщается, что возгорание произошло в ЖК «Панорама Сочи», а сам дом был сдан в 2016 году. Спасатели приступили к тушению ... Источник: Политека.

Обновлено в 20:18 В центре Сочи загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю РФ. Отмечается, что площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Из здания эвакуируют людей. Пожар тушат с помощью четырех стволов "Дельта". Ему присвоена повышенная степень сложности.…

Обновлено в 21:05 В понедельник, 2 апреля, в Сочи (Российская Федерация) загорелась многоэтажка.

ФОТО К НОВОСТИ: «В России горит многоэтажка: первые видео с места ЧП»
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Обозреватель Обозреватель  ·  02.04.18, 18:34 Огонь распространился на сотни метров
Апостроф Апостроф  ·  02.04.18, 18:58 В понедельник, 2 апреля, в Сочи (Российская Федерация) загорелась многоэтажка.
Униан Униан  ·  02.04.18, 19:38 Из здания эвакуировали 50 человек.
Голос.UA Голос.UA  ·  02.04.18, 20:18 В центре Сочи загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю РФ. Отмечается, что  площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Из здания эвакуируют…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  02.04.18, 21:05 В понедельник, 2 апреля, в Сочи (Российская Федерация) загорелась многоэтажка. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ по Краснодарскому краю.…
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