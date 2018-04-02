В России горит многоэтажка: первые видео с места ЧП

В Российской Федерации новый чудовищный пожар — прямо сейчас горит жилищный комплекс в Сочи Как сообщают очевидцы, многоэтажка полыхает в районе Дендрария. Пламя высотой несколько метров уже охватило крышу, а дым виден за километры. Также сообщается, что возгорание произошло в ЖК «Панорама Сочи», а сам дом был сдан в 2016 году. Спасатели приступили к тушению ... Источник: Политека.

Обновлено в 20:18 В центре Сочи загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю РФ. Отмечается, что площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Из здания эвакуируют людей. Пожар тушат с помощью четырех стволов "Дельта". Ему присвоена повышенная степень сложности.…

Обновлено в 21:05 В понедельник, 2 апреля, в Сочи (Российская Федерация) загорелась многоэтажка.