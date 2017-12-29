  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В России к девяти годам колонии приговорили экс-руководителя Росграницы
Мир
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Суд · СИЗО
В России к девяти годам колонии приговорили экс-руководителя Росграницы

В России к девяти годам колонии приговорили экс-руководителя Росграницы (5 новостей)

«Бывшего чиновника обвинили в денежных махинациях почти на полмиллиарда рублей»

Мещанский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова.

Об этом сообщает ТАСС.

Его обвиняют в том, что экс-руководитель вместе с сообщниками в 2009-2013 годах похитили более 490 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию нескольких автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в различных регионах России.

Кроме того, Безделову назначили штраф в размере миллиона рублей.

Суд отпустил заместителя мэра Запорожья под залог 1,5 млн
Суд отпустил заместителя мэра Запорожья под залог 1,5 млн

Защита Безделова собирается обжаловать приговор.

Дмитрий Безделов разыскивался с 2013 года. Его задержали в Италии и в 2016 году осуществили экстрадицию в Россию. Свою вину он не признавал.

15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

ФОТО К НОВОСТИ: «В России к девяти годам колонии приговорили экс-руководителя Росграницы»
Фото В России к девяти годам колонии приговорили экс-руководителя Росграницы
Фото В РФ бывшего главу Росграницы приговорили к 9 годам колонии
Фото Экс-руководитель Росграницы получил 9 лет тюрьмы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  29.12.17, 21:58 Мещанский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова за мошенничество почти на 500 миллионов рублей при обустройстве российской границы.
ТСН ТСН  ·  29.12.17, 22:23 Бывшего чиновника обвинили в денежных махинациях почти на полмиллиарда рублей.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  29.12.17, 22:49 Мещанский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Бездєлова за мошенничество почти на 500 миллионов рублей во время обустройства российской границы.
Телеграф Телеграф  ·  29.12.17, 22:51 Московский суд приговорил к 9 годам колонии бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова за мошенничество.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Танкеры РФ поставляли топливо в КНДР - Reuters

Танкеры РФ поставляли топливо в КНДР - Reuters
В России к девяти годам колонии приговорили экс-руководителя Росграницы

В России к девяти годам колонии приговорили экс-руководителя Росграницы
В Колумбии неизвестный мотоциклист бросил гранату в ночной клуб

В Колумбии неизвестный мотоциклист бросил гранату в ночной клуб
Турция подписала с РФ соглашение на поставку ракетных систем С-400

Турция подписала с РФ соглашение на поставку ракетных систем С-400
Польша готовится к переговорам, чтобы отговорить страны ЕС от санкций

Польша готовится к переговорам, чтобы отговорить страны ЕС от санкций
В Египте неизвестный обстрелял церковь

В Египте неизвестный обстрелял церковь
Столтенберг анонсировал активизацию диалога с Россией

Столтенберг анонсировал активизацию диалога с Россией
В Британии пригрозили санкциями Facebook и Twitter из-за препятствования расследованию вмешательства РФ в Brexit

В Британии пригрозили санкциями Facebook и Twitter из-за препятствования расследованию…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смешные комиксы, которые поднимут вам настроение (Фото)

Смешные комиксы, которые поднимут вам настроение (Фото)
Ripple стала второй криптовалютой по капитализации

Ripple стала второй криптовалютой по капитализации
В Одессе пятеро мужчин на BMW похитили женщину и требовали у нее деньги

В Одессе пятеро мужчин на BMW похитили женщину и требовали…
Меланья Трамп рассказала о своих любимых сериалах

Меланья Трамп рассказала о своих любимых сериалах
В Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста

В Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста
ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Депутату Розенблату отказали в новогодних каникулах в Германии

Депутату Розенблату отказали в новогодних каникулах в Германии
В Иране уже второй день проходят антиправительственные протесты

В Иране уже второй день проходят антиправительственные протесты
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.