В России пожар на нефтепроводе перекинулся на жилые дома (5 новостей и 1 видео) «В селе Красноармейском в 80 км от Саратова (Россия) вспыхнул пожар на нефтепроводе компании Транснефть»

В России под Саратовом на нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк "Транснефти" произошел прорыв, после чего начался пожар. Огонь охватил несколько жилых домов села, которое находится неподалеку от места прорыва, передают "РИА Новости".

Открытое горение ликвидировали спустя три часа, сообщает издание.

Прорыв произошел на 413-м километре нефтепровода в 15:31 рядом с селом Красноармейское, расположенным в Энгельсском районе Саратовской области. Нефть разлилась в объеме около 900 куб. м.

Нефть разлилась вдоль трубы и вдоль дороги длиной 1,5 км.

ВР запретила россиянам покупать госпредприятия в Украине

По версии "Транснефти", разлившаяся нефть загорелась из-за сигареты.

"Кто-то видел, как из проезжающей мимо машины бросили окурок в нефть, после чего произошло возгорание", — заявил пресс-секретарь "Транснефти", добавив, что пожар перекинулся на два дома.

К тому моменту к месту возгорания уже приехали сотрудники Приволжского управления "Транснефти". Жители домов были эвакуированы.

Возгорание в нескольких домах было ликвидировано.

Как сообщалось, в Москве загорелся нефтепровод на Москве-реке.

Обновлено в 21:15 Сейчас прибывший на место пожарный расчет занимается тушением домов, один из которых уже потушен. Полиция продолжает эвакуировать жителей села.

Обновлено в 21:29 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "Грани" . Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти по нефтепроводу остановлена. "Произошел выход нефти. Причины аварии выясняются. Объем выхода нефти составил около 900 кубических метров. Площадь разлива нефти представляет собой полосу длиной 1,5 км. Недалеко от места аварии протекает река Волга, толщина льда составляет 15 см, возможность попадания нефти в акваторию реки отсутствует, для обеспечения экологической безопасности поставлены боновые заграждения", - уточнил Демин. По словам пресс-секретаря, "в результате огня, заброшенного от внешнего неустановленного источника" нефть загорелась, огонь перекинулся на дома.