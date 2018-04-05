В России снова разбился вертолет

Вертолет разбился во время обработки полей химикатами.

Обновлено в 14:21 Он получил травмы.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.Как стало известно вскоре, вертолет разбился во время обработки полей химикатами. Неожиданно на высоте у машины заглох двигатель. Пилот попытался мягко снизиться и приземлиться, но не вышло. Мужчина пострадал, но живой, вертолет…

Обновлено в 14:33 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ФАН . Вертолет разбился в Шпаковском районе во время обработки полей химикатами. Неожиданно на высоте у машины заглох двигатель. Пилот попытался мягко снизиться и приземлиться, но не получилось. Воздушное судно упало рядом с полевым лагерем и загорелось. Колхозники успели вытащить летчика. Точное число пострадавших в результате аварии Ми-2 пока неизвестно. Причины происшествия уточняются.