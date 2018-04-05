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Униан Униан · · Обновлено в 14:33
· Россия · Cитуация в России · Вертолет
В России снова разбился вертолет

В России снова разбился вертолет (8 новостей)

«Вертолет разбился во время обработки полей химикатами»

Вертолет разбился  во время обработки полей химикатами.

Обновлено в 14:21 Он получил травмы.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.Как стало известно вскоре, вертолет разбился во время обработки полей химикатами. Неожиданно на высоте у машины заглох двигатель. Пилот попытался мягко снизиться и приземлиться, но не вышло. Мужчина пострадал, но живой, вертолет…

Обновлено в 14:33 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ФАН . Вертолет разбился в Шпаковском районе во время обработки полей химикатами. Неожиданно на высоте у машины заглох двигатель. Пилот попытался мягко снизиться и приземлиться, но не получилось. Воздушное судно упало рядом с полевым лагерем и загорелось. Колхозники успели вытащить летчика. Точное число пострадавших в результате аварии Ми-2 пока неизвестно. Причины происшествия уточняются.

ФОТО К НОВОСТИ: «В России снова разбился вертолет»
Фото В России новая авиакатастрофа: разбился Ми-2
Фото В России разбился вертолет Ми-2
Фото В России разбился вертолет
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Апостроф Апостроф  ·  05.04.18, 13:30 В четверг, 5 апреля, в Ставропольском крае (Российская Федерация) разбился вертолет Ми-2.
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 13:33 Вертолет разбился во время обработки полей химикатами
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.04.18, 14:06 В России в Шпаковском районе Ставропольского края, в нескольких километрах от станицы Новомарьевской, потерпел крушение вертолет Ми-2. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает rg.ru. По предварительным данным…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Европейская правда Европейская правда  ·  05.04.18, 14:14 В департаменте Жиронда на юго-западе Франции разбился вертолет.
Facenews Facenews  ·  05.04.18, 14:21 В четверг, 5 апреля, в Ставропольском крае (Российская Федерация) разбился вертолет Ми-2.Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Отмечается, что количество пострадавших пока неизвестно.В то же время, по…
Depo.ua Depo.ua  ·  05.04.18, 14:33 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ФАН . Вертолет разбился в Шпаковском районе во время обработки полей химикатами. Неожиданно на высоте у машины заглох двигатель. Пилот попытался мягко снизиться…
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