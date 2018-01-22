В России собака застрелила охотника из ружья (7 новостей) «21 января в Саратовской области в России собака застрелила охотника из его же ружья»

Об этом сообщает региональное управление СК России , передает Depo.ua . Утром 21 января мужчина вместе с братом поехали охотиться. Приехав на место, он открыл багажник машины, чтобы выпустить собак. При этом в руках мужчина держал ружье. Вероятно, собаки прыгнули на него и задели спусковой крючок. Охотника госпитализировали с ранением в брюшную полость, однако он скончался по дороге в больницу.

Обновлено в 12:30 Об этом сообщает "Регион 64".

Обновлено в 12:32 Лапа одного из животных попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34. Приклад был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины. Раздался выстрел.