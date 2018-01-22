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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 12:32
· Россия · Собака · Собаки · Январь
В России собака застрелила охотника из ружья

В России собака застрелила охотника из ружья (7 новостей)

«21 января в Саратовской области в России собака застрелила охотника из его же ружья»

Об этом сообщает региональное управление СК России , передает Depo.ua . Утром 21 января мужчина вместе с братом поехали охотиться. Приехав на место, он открыл багажник машины, чтобы выпустить собак. При этом в руках мужчина держал ружье. Вероятно, собаки прыгнули на него и задели спусковой крючок. Охотника госпитализировали с ранением в брюшную полость, однако он скончался по дороге в больницу.

Обновлено в 12:30 Об этом сообщает "Регион 64".

Обновлено в 12:32 Лапа одного из животных попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34. Приклад был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины. Раздался выстрел.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  22.01.18, 10:50 21 января в Саратовской области в России собака застрелила охотника из его же ружья
Униан Униан  ·  22.01.18, 11:29 Лапа одного из животных попала на спусковой крючок охотничьего ружья, в результате чего охотник был застрелен.
Главком Главком  ·  22.01.18, 12:27 В России в результате несчастного случая погиб охотник. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области. Трагедия произошла утром 21 января.  «Местный…
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.01.18, 12:30 В Краснокутском районе Саратовской области России 21 января произошел необычный несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщает "Регион 64". Как отмечается, местный житель Сергей Терехов 1953…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.01.18, 12:32 В России в Саратовской области произошел необычный несчастный случай со смертельным исходом. Примерно в 9:40 в поле, которое расположено в 5 км от с. Дьяковка, на охоте находился Сергей Терехов, местный…
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