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В России создают банк для финансирования оборонной промышленности в обход санкций, - Financial Times (4 новости) «В Кремле хотят кредитовать оборонку в обход американских санкций»

Центральный банк России заявил о создании "банка специального назначения для обслуживания предприятий военно-промышленного комплекса".

Банк будет использоваться для финансирования российской "оборонки" в обход санкций, передает Financial Times.

Как сообщается, банком "спецназначения" станет "Промсвязьбанк" - девятый по величине банк РФ.

По мнению аналитика Fitch Ratings Александра Данилова, "Промсвязьбанк" займется кредитованием оборонного сектора вместо "Сбербанка" и "ВТБ"

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"Они не хотят, чтобы они попадали под санкции. Это очевидно", - отметил аналитик.

Германия понесла наибольшие потери в экспорте за санкций ЕС, введенные в отношении России из-за ее агрессию в Украине.