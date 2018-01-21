Центральный банк России заявил о создании "банка специального назначения для обслуживания предприятий военно-промышленного комплекса".
Банк будет использоваться для финансирования российской "оборонки" в обход санкций, передает Financial Times.
Как сообщается, банком "спецназначения" станет "Промсвязьбанк" - девятый по величине банк РФ.
По мнению аналитика Fitch Ratings Александра Данилова, "Промсвязьбанк" займется кредитованием оборонного сектора вместо "Сбербанка" и "ВТБ"
"Они не хотят, чтобы они попадали под санкции. Это очевидно", - отметил аналитик.
Германия понесла наибольшие потери в экспорте за санкций ЕС, введенные в отношении России из-за ее агрессию в Украине.