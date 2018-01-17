В России суд приговорил священника-педофила к тюремному заключению (4 новости) «17 января Приозерский городской суд Ленинградской области приговорил священника-педофила Глеба Грозовского к 14 годам лишения свободы»

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 9 годам лишения свободы 26-летнего бывшего сотрудника специального батальона судебной милиции "Грифон" , который в помещении суда убил своего коллегу. Об этом сообщает прес-служба прокуратуры столицы.

Событие произошло 6 марта 2015 года в одном из зданий Хозяйственного суда Киева. Во время несения службы по охране указанного помещения милиционер на почве внезапно возникшего конфликта с коллегой по работе, достал из кобуры табельное огнестрельное оружие, и, нацелившись в товарища, причинил последнему смертельное ранение головы.

В суде государственным обвинителем полностью доказана его виновность в совершении умышленного убийства, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).