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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 21:26
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В России завели 209 дел против высшего руководства ВСУ за "действия на Донбассе"

В России завели 209 дел против высшего руководства ВСУ за "действия на Донбассе" (7 новостей)

«По этим делам привлекается к уголовной ответственности 128 людей»

Следственный комитет России с 2014 года по настоящее время открыл 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине. Об этом в интервью Российской газете, официальному изданию правительства государства-агрессора, сообщил глава Следкома Александр Бастрыкин.

По его словам, по этим сфабрикованным делам РФ намерена привлечь к уголовной ответственности 128 человек.

Также Бастрыкин утверждает, что в 146 делах фигурируют 72 должностных лица ВСУ, в том числе 20 - "из числа высшего военного руководства".

Как заявил глава Следкома, речь идет о "преступлениях разных категорий", прежде всего об "особо тяжких преступлениях против мира и безопасности человечества".

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В частности, РФ обвиняет украинских военных в "неизбирательных обстрелах гражданских объектов" в Донбассе, что привело к "гибели сотен мирных людей", рассказал Бастрыкин.

По его словам, также Следком расследует нападения на российские диппредставительства в Украине, по этим фактам в международный розыск якобы объявлены восемь украинских граждан.

Кроме того, Бастрыкин заявил, что российские следователи занимаются "многочисленными фактами осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также символов воинской славы России на территории Украины".

6 октября 2017 года российский Следком сообщил об открытии новых уголовных дел против украинских военнослужащих по обвинению в артобстрелах гражданских объектов в Донбассе.

Обновлено в 19:47 По этим делам привлекается к уголовной ответственности 128 людей.

Обновлено в 21:26 Как известно, заявления о начале таких производств в отношении украинских военных по статье "применение запрещенных средств и методов войны" из-за обстрелов на Донбассе Бастрыкин делал неоднократно в течение 2017 года. Бастрыкин среди других российских чиновников входит в санкционный список, в частности, по "списку Магнитского", за что ему запрещен въезд в определенные страны ЕС, США и Канаду.

ФОТО К НОВОСТИ: «В России завели 209 дел против высшего руководства ВСУ за "действия на Донбассе"»
Фото В Следкоме РФ заявили о возбуждении уголовных дел из-за якобы реабилитации нацизма в Украине
Фото В России завели 209 дел против высшего руководства ВСУ за "действия на Донбассе"
Фото В Следкоме РФ озвучили число сфабрикованных против Украины дел
Фото В России возбудили уголовные дела в отношении 72 украинских военных
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Украинская правда Украинская правда  ·  14.01.18, 16:18 Следователи Следственного комитета РФ ведут 209 уголовных дел против должностных лица Вооруженных сил Украины и высшего военного руководства, обвиняя их в "особо тяжких преступлениях против мира и безопасности…
Униан Униан  ·  14.01.18, 17:12 Всего с 2014 года СК РФ возбудил 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине.
Главред Главред  ·  14.01.18, 17:30 В Следкоме РФ по "146 уголовным делам проходят 72 должностных лица ВСУ, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства".
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.01.18, 18:00 К якобы "уголовной ответственности" по ним намерены "привлечь" более 120 человек.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  14.01.18, 19:47 По этим делам привлекается к уголовной ответственности 128 людей.
РБК Украина РБК Украина  ·  14.01.18, 21:26 Следственный комитет России открыл 146 уголовных производств в отношении 72 украинских военных, в частности - 20 чинов из числа высшего военного руководства. Об этом заявил руководитель СК РФ Александр…
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