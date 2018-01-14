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В России заявили о более 200 уголовных дел против украинских военных из-за событий на Донбассе

В России заявили о более 200 уголовных дел против украинских военных из-за событий на Донбассе (3 новости)

«20 человек из числа высшего военного руководства Украины проходят по российским уголовным делам»

"Нами проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, позволивших установить конкретных лиц, совершивших эти преступления. В отношении 8 граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, и они объявлены в международный розыск", - рассказал Бастрыкин. Также СК возбудил уголовные дела по ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". 

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России открыл очередное уголовное дело против украинских военных по факту "артиллерийского обстрела гражданских объектов Донецка" 5 декабря. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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ТСН ТСН  ·  14.01.18, 17:44 20 человек из числа высшего военного руководства Украины проходят по российским уголовным делам.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.18, 18:41 С 2014 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине.
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