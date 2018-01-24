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В Ровенской области двое пенсионеров замерзли насмерть в собственном доме

В Ровенской области двое пенсионеров замерзли насмерть в собственном доме (4 новости)

«В селе Старый Корец Ровенской области полиция обнаружила в доме тела двух пенсионерок, которые скончались от переохлаждения»

В селе Старый Корец Ровенской области две сестры преклонного возраста скончались в собственном доме от переохлаждения. Об этом сообщает местное "Радио Трек" со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Соседи заметили, что две пожилые женщины уже давно не выходили на улицу. Дверь им никто не открывал, поэтому сельский председатель вызвал полицию.

"В доме по месту жительства были обнаружены два трупа 71-летней женщины и ее 65-летней сестры, жительниц села Старый Корец. В доме не было электроснабжения и отопления. Проживали вдвоем", – рассказывает пресс-офицер Нацполиции Ольга Олейник.

Отмечается, что при поверхностном осмотре тел признаков насильственной смерти не было. Женщины умерли от переохлаждения организма.

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Сельский голова рассказал, что бабушки попрошайничали, вели себя странно.

При этом полицейские нашли при умерших две тысячи долларов и свыше 10 тысяч гривен.

По факту гибели двух бабушек открыто уголовное производство.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Ровенской области двое пенсионеров замерзли насмерть в собственном доме»
Фото В Ровенской области двое пенсионеров замерзли насмерть в собственном доме
Фото Были богаты, а умерли, как нищие: трагедия двух сестер на Ровенщине наводит ужас
Фото В Ровенской обл. две сестры-пенсионерки умерли от переохлаждения в собственном доме
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Новое Время Новое Время  ·  24.01.18, 15:02 В селе Старый Корец Ровенской области полиция обнаружила в доме тела двух пенсионерок, которые скончались от переохлаждения.
Politeka Politeka  ·  24.01.18, 16:45 В селе Старый Корец Ровенской области полиция обнаружила в доме тела двух пенсионерок, которые скончались от переохлаждения В полиции рассказали, что следов насильственной смерти на телах не обнаружено,…
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