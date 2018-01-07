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Гордон Гордон · · Обновлено в 18:14
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В рождественских богослужениях приняли участие 5 млн украинцев

В рождественских богослужениях приняли участие 5 млн украинцев (4 новости)

«В Рождественских богослужениях приняли участие 5 миллионов граждан по всей Украине»

Правопорядок возле храмов обеспечивали более 18 тыс. сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тысячах храмах по всей Украине состоялись богослужения, в которых приняли участие около 5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел со ссылкой на первого замглавы МВД Сергея Ярового.

По его словам, публичную безопасность и правопорядок возле храмов обеспечивали более 18 тыс. сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии, еще около 7 тыс. было задействовано в охране общественного порядка на улицах городов.

"Мероприятия прошли без чрезвычайных событий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, привлеченный к службе в рождественскую ночь, со своим заданием справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", отметил Яровой.

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Перед Рождеством полицейские обследовали известные храмовые сооружения и места скопления людей на наличие взрывоопасных предметов.

Обновлено в 18:14 Близько 5 мільйонів українців взяли участь у різдвяних заходах по всій Україні. Святкові дні минули без суттєвих порушень безпеки та порядку і надзвичайних подій.

ФОТО К НОВОСТИ: «В рождественских богослужениях приняли участие 5 млн украинцев»
Фото В рождественских богослужениях приняли участие 5 млн украинцев
Фото Стало известно, сколько украинцев участвовали в богослужениях на Рождество
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.01.18, 13:48 В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тысячах храмах по всей Украине состоялись богослужения, в которых приняли участие около 5 миллионов граждан, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних…
Телеграф Телеграф  ·  07.01.18, 16:22 В Рождественских богослужениях приняли участие 5 миллионов граждан по всей Украине.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.01.18, 18:14 Близько 5 мільйонів українців взяли участь у різдвяних заходах по всій Україні. Святкові дні минули без суттєвих порушень безпеки та порядку і надзвичайних подій.
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