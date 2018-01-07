В рождественских богослужениях приняли участие 5 млн украинцев (4 новости) «В Рождественских богослужениях приняли участие 5 миллионов граждан по всей Украине»

Правопорядок возле храмов обеспечивали более 18 тыс. сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тысячах храмах по всей Украине состоялись богослужения, в которых приняли участие около 5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел со ссылкой на первого замглавы МВД Сергея Ярового.

По его словам, публичную безопасность и правопорядок возле храмов обеспечивали более 18 тыс. сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии, еще около 7 тыс. было задействовано в охране общественного порядка на улицах городов.

"Мероприятия прошли без чрезвычайных событий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, привлеченный к службе в рождественскую ночь, со своим заданием справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", отметил Яровой.

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