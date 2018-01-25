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Хвиля Хвиля · · Обновлено в 20:07
· Прокурор · Директор · Заместитель · Генеральный прокурор · Январь · Румыния
В Румынии задержан экс-гендиректор "Укрспирта" Лабутин, - Енин

В Румынии задержан экс-гендиректор "Укрспирта" Лабутин, - Енин (34 новости)

«В ГПУ рассказали о расследовании»

В Румынии задержан бывший генеральный директор государственного предприятия «Укрспирт» Михаил Лабутин. Об этом сообщил 25 января агентству «Интерфакс-Украина» заместитель генерального прокурора Евгений Енин. «Задержание подтверждаю, на кого он готовил покушение, не подскажу», — сказал Енин. ...

Обновлено в 20:06 Задержанный в Румынии экс-директор “Укрспирта” возглавлял ОПГ, причастную к убийству Панкова и готовившую покушение на Авакова.

Обновлено в 20:07 Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отстранило Лабутина от должности в декабре 2014 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Румынии задержан экс-гендиректор "Укрспирта" Лабутин, - Енин»
Фото В Румынии задержан экс-гендиректор "Укрспирта" Лабутин
Фото Убийство и миллионные махинации: задержан скандальный бывший глава «Укрспирта»
Фото По делу о покушении на Авакова задержали экс-главу "Укрспирта" - СМИ
Фото Задержан экс-глава "Укрспирта" Лабутин по делу о подготовке покушения на Авакова
Фото В Румынии задержан экс-гендиректор "Укрспирта"
Фото Покушавшийся на Авакова экс-директор «Укрспирта» задержан в Румынии
Фото В ГПУ сообщили подробности задержания экс-главы "Укрспирта" Лабутина
Фото Задержанный в Румынии экс-директор "Укрспирта" возглавлял ОПГ, причастную к убийству Панкова и готовившую покушение на Авакова, сообщила Сарган
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.01.18, 17:05 В Румынии задержан бывший генеральный директор государственного предприятия "Укрспирт" Михаил Лабутин, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.01.18, 17:10 В Румынии задержан бывший генеральный директор государственного предприятия "Укрспирт" Михаил Лабутин.
Украинская правда Украинская правда  ·  25.01.18, 17:17 В Румынии задержан бывший генеральный директор государственного предприятия "Укрспирт" Михаил Лабутин.
Факты Факты  ·  25.01.18, 17:56 В международном розыске Лабутин находился по подозрению в финансовых махинациях
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  25.01.18, 18:02 В Румынии задержали бывшего генерального директора государственного предприятия Укрспирт Михаила Лабутина. Об этом сегодня, 25 января, заявил заместитель генерального прокурора Евгений…
Politeka Politeka  ·  25.01.18, 18:08 Экс-директор государственного предприятия “Укрспирт” Михаил Лабутин задержан в Румынии Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. Енин также добавил: “На…
ForUm ForUm  ·  25.01.18, 18:11 Бывшего генерального директора ГП «Укрспирт» Михаила Лабутина задержали в Румынии по подозрению в причастности к убийству.Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает Укринформ.«Лабутин…
Главред Главред  ·  25.01.18, 18:20 Согласно обнародованным данным, задержание состоялось в одной из граничащих с Украиной европейских стран.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.01.18, 18:24 Михаила Лабутина заподозрили в причастности к покушению на Арсена Авакова.
Голос.UA Голос.UA  ·  25.01.18, 18:40 Правоохранители задержали в Румынии бывшего генерального директора государственного предприятия "Укрспирт" Михаила Лабутина по подозрению в подготовке покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова.…
Униан Униан  ·  25.01.18, 18:52 Детали задержания будут обнародованы позже.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  25.01.18, 18:56 Экс-глава «Укрспирта» Михаил Лабутин был задержан в Румынии. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, передает РБК-Украина.В ГПУ подтвердили факт задержания Лабутина, который в начале декабря 2014…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.01.18, 19:14 Генеральная прокуратура Украины направила в Румынию запрос об экстрадиции бывшего директора госпредприятия "Укрспирт" Михаила Лабутина, которого было недавно задержано за совершение ряда уголовных преступлений.…
Апостроф Апостроф  ·  25.01.18, 19:17 В Румынии задержали бывшего генерального директора ГП "Укрспирт" Михаила Лабутина.
Украинская правда Украинская правда  ·  25.01.18, 19:17 В Генеральной прокуратуре заявили, что участники преступной организации вместе с бывшим генеральным директором государственного предприятия "Укрспирт" Михаилом Лабутиным готовили покушения на жизнь, в…
УНН УНН  ·  25.01.18, 19:17 "19.12.2017 года одновременно проведено более 60 обысков в различных регионах Украины и задержаны шесть активных участников преступной организации. Руководителя преступной организации, которым является…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.01.18, 19:27 Задержанный на территории Румынии бывший генеральный директор ГП "Укрспирт" руководил преступной организацией, участники которой совершили ряд тяжких преступлений, в том числе убийство советника директора…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.01.18, 19:30 Сотрудники Генпрокуратуры, СБУ и Нацполиции задержали 7 участников преступной организации, которых обвиняют в растрате государственных средств и многочисленных покушениях на убийство
УНН УНН  ·  25.01.18, 19:31 "Руководителя преступной организации, которым является бывший директор ГП "Укрспирт", задержан на территории Руминии, куда направлен запрос о его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности",…
Politeka Politeka  ·  25.01.18, 19:34 Спикер генерального прокурора Юрия Луценко – Лариса Сарган сообщила подробности задержания бывшего директора ГП «Укрспирт» В частности, она подтвердила, что Михаил Лабутин был задержан в Румынии,…
Фокус Фокус  ·  25.01.18, 19:39 Генеральная прокуратура Украины направила в Румынию запрос об экстрадиции бывшего директора госпредприятия "Укрспирт" Михаила Лабутина, который недавно был задержан за совершение ряда уголовных преступлений.…
Обозреватель Обозреватель  ·  25.01.18, 19:42 В ГПУ рассказали о расследовании
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.01.18, 19:42 Правоохранители требуют выдачи бывшего чиновника на родину.
Finance Finance  ·  25.01.18, 19:45 В Румынии задержали бывшего генерального директора государственного предприятия Укрспирт Михаила Лабутина. Об этом сегодня, 25 января, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин. ”Задержание…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  25.01.18, 19:48 В Румынии задержан бывший генеральный директор предприятия "Укрспирт" Михаил Лабутин, который подозревается в подготовке покушения на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова
Гордон Гордон  ·  25.01.18, 19:52 19 декабря 2017 года правоохранители провели более 60 обысков в различных регионах Украины и задержали шесть активных участников преступной организации, которая подозревается в убийстве советника главы…
Канал 112 Канал 112  ·  25.01.18, 19:53 Задержанный в Румынии бывший директор "Укрспирта" Михаил Лабутин возглавлял организованную преступную группировку, которая причастна к убийству советника директора предприятия Виктора Панкова, а также…
Униан Униан  ·  25.01.18, 19:59 Отмечается, что члены группировки также подозреваются в убийстве советника директора "Укрспирта" и нескольких покушениях на убийство.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.01.18, 19:59 Бывший гендиректор Укрспирта Михаил Лабутин вместе с организованной преступной группировкой готовили покушения на жизнь министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом в четверг, 25 января, сообщила пресс-секретарь…
Телеграф Телеграф  ·  25.01.18, 20:06 Задержанный в Румынии экс-директор “Укрспирта” возглавлял ОПГ, причастную к убийству Панкова и готовившую покушение на Авакова.
MIGnews MIGnews  ·  25.01.18, 20:07 Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отстранило Лабутина от должности в декабре 2014 года.
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