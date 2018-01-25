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В Румынии задержан экс-гендиректор "Укрспирта" Лабутин, - Енин (34 новости) «В ГПУ рассказали о расследовании»

В Румынии задержан бывший генеральный директор государственного предприятия «Укрспирт» Михаил Лабутин. Об этом сообщил 25 января агентству «Интерфакс-Украина» заместитель генерального прокурора Евгений Енин. «Задержание подтверждаю, на кого он готовил покушение, не подскажу», — сказал Енин. ...

Обновлено в 20:06 Задержанный в Румынии экс-директор “Укрспирта” возглавлял ОПГ, причастную к убийству Панкова и готовившую покушение на Авакова.

Обновлено в 20:07 Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отстранило Лабутина от должности в декабре 2014 года.