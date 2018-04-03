Сегодня в 06:30

В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6 (4 новости) «Риска цунами нет, в результате разгула стихии не пострадал»

Директор агентства гражданской защиты Хорхе Мелендес заявил, что землетрясение ощущалось на большей части страны.

“У нас нет сообщений о каком-либо влиянии”, — цитирует его слова издание The Washington Post.

В сальвадорском отделении Красного Креста заявили, что сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в центральной части Атлантического…

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения достигла отметки 5,9. Очаг подземных толчков залегал на глубине 49 км. Он был сосредоточен примерно в 80 км к югу — юго-востоку от столицы Сан-Сальвадора.

Как сообщал УНН, сильное землетрясение произошло в Тихом океане.