  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6
Мир
УНН УНН ·
· Землетрясение · Мощное землетрясение · Житель · Сальвадор
В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6

В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6 (4 новости)

«Риска цунами нет, в результате разгула стихии не пострадал»

Директор агентства гражданской защиты Хорхе Мелендес заявил, что землетрясение ощущалось на большей части страны.

“У нас нет сообщений о каком-либо влиянии”, — цитирует его слова издание The Washington Post.

В сальвадорском отделении Красного Креста заявили, что сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в центральной части Атлантического…
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в центральной части Атлантического…

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения достигла отметки 5,9. Очаг подземных толчков залегал на глубине 49 км. Он был сосредоточен примерно в 80 км к югу — юго-востоку от столицы Сан-Сальвадора.

Как сообщал УНН, сильное землетрясение произошло в Тихом океане.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6»
Фото В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6
Фото Сальвадор сотрясло мощное землетрясение
Фото В Сальвадоре зафиксировано мощное землетрясение
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  03.04.18, 04:11 Сегодня ночью в Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает Министерство окружающей среды и природных ресурсов страны в Twitter. Эпицентр землетрясения находится у побережья департамента…
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 05:35 Сальвадор - это самая маленькая страна Центральной Америки.
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 05:41 Риска цунами нет, в результате разгула стихии не пострадал.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Отравление Скрипаля: Германия выслала четырех российских дипломатов

Отравление Скрипаля: Германия выслала четырех российских дипломатов
Следователи назвали возможную причину пожара в ТРЦ в Кемерово, где погибли 64 человека

Следователи назвали возможную причину пожара в ТРЦ в Кемерово, где…
В Ереване произошел взрыв в «Бургер Кинге», пострадали девять человек

В Ереване произошел взрыв в «Бургер Кинге», пострадали девять человек
Россия объявила о высылке черногорского дипломата

Россия объявила о высылке черногорского дипломата
В России горит многоэтажка: первые видео с места ЧП

В России горит многоэтажка: первые видео с места ЧП
Умерла экс-супруга Нельсона Манделы

Умерла экс-супруга Нельсона Манделы
ЕС выделит €180 млн на срочную помощь беженцам в Греции

ЕС выделит €180 млн на срочную помощь беженцам в Греции
В Турции заочно арестовали Гюлена по делу об убийстве российского посла

В Турции заочно арестовали Гюлена по делу об убийстве российского…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады

Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады
Google зняв рекламу свого сервісу в київському метро

Google зняв рекламу свого сервісу в київському метро
Уфологи назвали точную дату атаки пришельцев на Землю

Уфологи назвали точную дату атаки пришельцев на Землю
Семейного врача выбрали уже 12,5 тыс. украинцев

Семейного врача выбрали уже 12,5 тыс. украинцев
Ксению Мендограло похоронили рядом с сестрами

Ксению Мендограло похоронили рядом с сестрами
В РФ пять фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерово обжаловали свой арест

В РФ пять фигурантов дела о пожаре в ТЦ в…
Сутки в АТО: 20 обстрелов

Сутки в АТО: 20 обстрелов
&amp;quot;Нафтогаз&amp;quot; хочет отключить отопление в офисе и призвал украинцев &amp;quot;прикрутить&amp;quot;

"Нафтогаз" хочет отключить отопление в офисе и призвал украинцев "прикрутить"
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.