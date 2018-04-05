Сегодня в 10:10

В Саудовской Аравии откроют кинотеатр (8 новостей) «Уже к 2030 году в Саудовской Аравии должны открыть практически 350 кинотеатров»

Власти Саудовской Аравии впервые за 35 лет разрешили открыть общественный кинотеатр. Об этом сообщает DW со ссылкой на Центр международных связей министерства культуры и информации страны.

Первый кинотеатр 18 апреля в Эр-Рияде откроет американская сеть AMC Entertainment Holdings Inc. Первой лентой, которую покажут в кинозале, станет "Черная пантера" режиссера Райана Куглера.

К 2030 году в стране должно появиться почти 350 кинотеатров.

Саудовская Аравия подтвердила товарищеский матч со сборной Украины

Обновлено в 10:25 Как заявили в Центре международных связей (CIC) министерства культуры и информации страны, первым фильмом, который покажут в новом кинозале, станет "Черная пантера" режиссера Райана Куглера.

Обновлено в 10:37 Уже к 2030 году в Саудовской Аравии должны открыть практически 350 кинотеатров.