  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В Саудовской Аравии откроют кинотеатр
Мир
Фокус Фокус · · Обновлено в 10:37
· Саудовская Аравия · Кинотеатр
В Саудовской Аравии откроют кинотеатр

В Саудовской Аравии откроют кинотеатр (8 новостей)

«Уже к 2030 году в Саудовской Аравии должны открыть практически 350 кинотеатров»

Власти Саудовской Аравии впервые за 35 лет разрешили открыть общественный кинотеатр. Об этом сообщает DW со ссылкой на Центр международных связей министерства культуры и информации страны.

Первый кинотеатр 18 апреля в Эр-Рияде откроет американская сеть AMC Entertainment Holdings Inc. Первой лентой, которую покажут в кинозале, станет "Черная пантера" режиссера Райана Куглера.

К 2030 году в стране должно появиться почти 350 кинотеатров.

Саудовская Аравия подтвердила товарищеский матч со сборной Украины
Саудовская Аравия подтвердила товарищеский матч со сборной Украины

Обновлено в 10:25 Как заявили в Центре международных связей (CIC) министерства культуры и информации страны, первым фильмом, который покажут в новом кинозале, станет "Черная пантера" режиссера Райана Куглера.

Обновлено в 10:37 Уже к 2030 году в Саудовской Аравии должны открыть практически 350 кинотеатров.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Саудовской Аравии откроют кинотеатр»
Фото После 35 лет запрета в Саудовской Аравии отрывается первый кинотеатр - на больших экранах покажут "Черную пантеру"
Фото После 35 лет запрета в Саудовской Аравии открывается первый кинотеатр - на больших экранах покажут "Черную пантеру"
Фото В Саудовской Аравии открывается первый за 35 лет кинотеатр
Фото В Садовской Аравии спустя 35 лет сняли запрет на открытие кинотеатров
Фото В Саудовской Аравии открывается первый за 35 лет кинотеатр
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.04.18, 07:51 В начинающем работу в столице Эр-Рияде кинотеатре первую киноленту, которую покажут, будет "Черная пантера" режиссера Райана Куглера
Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 08:49 Увеселительное заведение в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд станет первым кинотеатром после 35-ти летнего запрета.
Униан Униан  ·  05.04.18, 09:17 Власти страны в течение пяти лет планируют открыть еще 40 кинотеатров по всей стране.
Униан Униан  ·  05.04.18, 09:17 Власти страны в течение пяти лет планируют открыть еще 40 кинотеатров по всей стране.
Новое Время Новое Время  ·  05.04.18, 09:44 В Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр, который начнет свою работу 18 апреля.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  05.04.18, 10:25 В Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр, который начнет свою работу 18 апреля, передает DW. Как заявили в Центре международных связей (CIC) министерства культуры…
MIGnews MIGnews  ·  05.04.18, 10:37 Уже к 2030 году в Саудовской Аравии должны открыть практически 350 кинотеатров.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
&quot;Неправильная ситуация&quot;: Трамп раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока-2»

"Неправильная ситуация": Трамп раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока-2»
Высланные из РФ американские дипломаты покинули посольство в Москве

Высланные из РФ американские дипломаты покинули посольство в Москве
Cambridge Analytica могла получить данные 87 млн пользователей Facebook

Cambridge Analytica могла получить данные 87 млн пользователей Facebook
В Саудовской Аравии откроют кинотеатр

В Саудовской Аравии откроют кинотеатр
Британские спецслужбы получили важные доказательства о причастности России к отравлению Скрипаля – Times

Британские спецслужбы получили важные доказательства о причастности России к отравлению…
Администрация Трампа введет санкции против российских олигархов - CNN

Администрация Трампа введет санкции против российских олигархов - CNN
Стивен Спилберг готов сделать Индиану Джонса женщиной

Стивен Спилберг готов сделать Индиану Джонса женщиной
Facebook признал, что утечка данных коснулась 87 миллионов пользователей

Facebook признал, что утечка данных коснулась 87 миллионов пользователей
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
НАТО нарастит боеготовность в Балтийском море в связи с военными учениями РФ

НАТО нарастит боеготовность в Балтийском море в связи с военными…
В Германии нашли участника убийств в Бабьем Яре

В Германии нашли участника убийств в Бабьем Яре
В Балаклее при пожаре в частном доме погиб мужчина

В Балаклее при пожаре в частном доме погиб мужчина
Готовимся к лету: девушки играют в пляжный футбол (Видео)

Готовимся к лету: девушки играют в пляжный футбол (Видео)
Неизвестный совершил покушение на депутата Новоград-Волынского горсовета

Неизвестный совершил покушение на депутата Новоград-Волынского горсовета
Полторак: Javelin прибудут вовремя

Полторак: Javelin прибудут вовремя
WADA приняло решение по Дарио Срне

WADA приняло решение по Дарио Срне
Аэропорт Борисполь существенно нарастил пассажиропоток

Аэропорт Борисполь существенно нарастил пассажиропоток
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.