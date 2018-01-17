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Общество
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 14:27
· Обыск
В СБУ рассказали об обысках в квартире подозреваемого в поддержке "ДНР/ЛНР" солиста львовской оперы

В СБУ рассказали об обысках в квартире подозреваемого в поддержке "ДНР/ЛНР" солиста львовской оперы (8 новостей)

«СБУ провела обыск в квартире подозреваемого в поддержке "ЛДНР" солиста львовской оперы»

Изъяты техника и носители информации, которые будут изучены а рамках производства о содействии деятельности террористической организации.

Обновлено в 13:56 "Вчера у этого лица провели обыск по ранее открытым производством по статье 258-3 Уголовного кодекса – содействие деятельности террористической организации", – цитируют Александрова.

Обновлено в 14:27 В доме у солиста Львовской оперы Николая Санжаровского сотрудники службы безопасности Украины провели обыск по делу о содействии террористам.Об этом сообщил пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Олег Александров.16 января в жилище Николая Санжаровского провели санкционированный обыск в рамках открытого ранее уголовного производства по признакам статьи 258-3 уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).Во время обыска у Николая Санжаровского изъяли технику и носители информации для изучения в рамках следствия.Процессуальный статус Санжаровского в рамках данного производства не определен.

ФОТО К НОВОСТИ: «В СБУ рассказали об обысках в квартире подозреваемого в поддержке "ДНР/ЛНР" солиста львовской оперы»
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  17.01.18, 08:43 16 января вечером сотрудники СБУ провели обыски в квартире солиста львовской оперы Николая Санжаревского, которого активисты сайта "Миротворец" включили в базу за якобы поддержку и финансирование боевиков…
Униан Униан  ·  17.01.18, 09:05 СБУ провела обыск в квартире подозреваемого в поддержке "ЛДНР" солиста львовской оперы.
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.01.18, 13:06 В доме у солиста Львовской оперы Николая Санжаровского сотрудники Службе безопасности Украины провели обыск по делу о содействии террористам, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь управления…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.01.18, 13:40 В доме солиста Львовской национальной оперы и балета Николая Санжаревского во вторник, 16 января, сотрудники СБУ во Львовской области провели обыск. Хореографа подозревают в поддержке сепаратизма. Подробности…
Канал 112 Канал 112  ·  17.01.18, 13:56 Дома у солиста балета Львовской оперы Николая Санжаревского 16 января провели обыск по подозрению в содействии деятельности террористической организации. Эти данные подтвердил пресс-секретарь управления…
Facenews Facenews  ·  17.01.18, 14:27 В доме у солиста Львовской оперы Николая Санжаровского сотрудники службы безопасности Украины провели обыск по делу о содействии террористам.Об этом сообщил пресс-секретарь управления СБУ во Львовской…
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