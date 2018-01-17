В СБУ рассказали об обысках в квартире подозреваемого в поддержке "ДНР/ЛНР" солиста львовской оперы (8 новостей) «СБУ провела обыск в квартире подозреваемого в поддержке "ЛДНР" солиста львовской оперы»

Изъяты техника и носители информации, которые будут изучены а рамках производства о содействии деятельности террористической организации.

Обновлено в 13:56 "Вчера у этого лица провели обыск по ранее открытым производством по статье 258-3 Уголовного кодекса – содействие деятельности террористической организации", – цитируют Александрова.

Обновлено в 14:27 В доме у солиста Львовской оперы Николая Санжаровского сотрудники службы безопасности Украины провели обыск по делу о содействии террористам.Об этом сообщил пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Олег Александров.16 января в жилище Николая Санжаровского провели санкционированный обыск в рамках открытого ранее уголовного производства по признакам статьи 258-3 уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).Во время обыска у Николая Санжаровского изъяли технику и носители информации для изучения в рамках следствия.Процессуальный статус Санжаровского в рамках данного производства не определен.