В серой зоне получили ранения двое гражданских - пограничники (8 новостей) «Пока неизвестно, от чего именно получили ранения пострадавшие»

В зоне проведения АТО на Донбассе в так называемой "серой зоне" в районе поселка Оленовка Донецкой области были ранены двое мирных жителей.

Обновлено в 16:18 В серой зоне возле КПВВ “Оленевка” боевики обстреляли пассажирский автобус, погиб один человек и еще один ранен.

Обновлено в 16:48 "По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НЗФ ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, в результате этих действий один гражданский человек погиб, еще один - получил ранения", - говорится в сообщении.