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Апостроф Апостроф · · Обновлено в 16:48
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В серой зоне получили ранения двое гражданских - пограничники

В серой зоне получили ранения двое гражданских - пограничники (8 новостей)

«Пока неизвестно, от чего именно получили ранения пострадавшие»

В зоне проведения АТО на Донбассе в так называемой "серой зоне" в районе поселка Оленовка Донецкой области были ранены двое мирных жителей.

Обновлено в 16:18 В серой зоне возле КПВВ “Оленевка” боевики обстреляли пассажирский автобус, погиб один человек и еще один ранен.

Обновлено в 16:48 "По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НЗФ ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, в результате этих действий один гражданский человек погиб, еще один - получил ранения", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «В серой зоне получили ранения двое гражданских - пограничники»
Фото В серой зоне ранены двое гражданских лиц
Фото В серой зоне получили ранения двое гражданских - пограничники
Фото В "серой зоне" на Донбассе во время обстрела пострадали двое гражданских
Фото ГПСУ: Двое граждан пострадали в "серой зоне" на востоке Украины
Фото В серой зоне Донецкой области обстреляли автобус с гражданскими, есть жертвы
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Униан Униан  ·  21.01.18, 15:06 Пока неизвестно, от чего именно получили ранения пострадавшие.
Украинская правда Украинская правда  ·  21.01.18, 15:09 В серой зоне в районе населенного пункта Оленевка (Волновахский район Донецкой области) пострадали двое гражданских лиц.
Новое Время Новое Время  ·  21.01.18, 15:39 В серой зоне в районе населенного пункта Оленевка (Волновахский район Донецкой области) пострадали двое гражданских лиц.
ТСН ТСН  ·  21.01.18, 16:05 Об этом пограничникам рассказали люди, которые следуют через линию разграничения.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  21.01.18, 16:17 На оккупированном Донбассе двое гражданских лиц получили ранения в так называемой "серой зоне". Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПСУ)."От лиц, которые следуют через линию…
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 16:18 В серой зоне возле КПВВ “Оленевка” боевики обстреляли пассажирский автобус, погиб один человек и еще один ранен.
Голос.UA Голос.UA  ·  21.01.18, 16:48 В Донецкой области автобус с гражданскими у населенного пункта Оленевка в серой зоне на временно неподконтрольной территории был обстрелян боевиками ОРДО. Об этом 21 января 2018 года сообщили в штабе…
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