В сети показали фото сбитого в Сирии российского беспилотника (3 новости) «В интернете обнародовали фотографию беспилотника Российской Федерации, сбитого в Сирии»

В Сирии сбили беспилотник из России.

"Группировка исламистов противников Асада "Нур-ад-дин аз-Зенги" сбили российский беспилотник на северо-востоке провинции Хама, где идут тяжелые бои со сторонниками сирийского режима", - сказано в сообщении Conflict Intelligence Team в Facebook.

Фрагмент крыла похож на деталь российского БЛА "Форпост".

СММ ОБСЕ проводит оценку возможностей дальнейшего применения БПЛА

Стоимость одного комплкта беспилотников с наземной станцией и тремя БПЛА составляет 900 млн рублей (434 млн грн).

В течение новогодних ризвяного перемирие украинские военные сбили второй вражеский беспилотник в зоне проведения антитеррористической операции, пишет пресс-центр штаба АТО.