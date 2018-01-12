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В сети показали фото сбитого в Сирии российского беспилотника

В сети показали фото сбитого в Сирии российского беспилотника (3 новости)

«В интернете обнародовали фотографию беспилотника Российской Федерации, сбитого в Сирии»

В Сирии сбили беспилотник из России.

"Группировка исламистов противников Асада "Нур-ад-дин аз-Зенги" сбили российский беспилотник на северо-востоке провинции Хама, где идут тяжелые бои со сторонниками сирийского режима", - сказано в сообщении Conflict Intelligence Team в Facebook.

Фрагмент крыла похож на деталь российского БЛА "Форпост".

СММ ОБСЕ проводит оценку возможностей дальнейшего применения БПЛА
СММ ОБСЕ проводит оценку возможностей дальнейшего применения БПЛА

Стоимость одного комплкта беспилотников с наземной станцией и тремя БПЛА составляет 900 млн рублей (434 млн грн).

В течение новогодних ризвяного перемирие украинские военные сбили второй вражеский беспилотник в зоне проведения антитеррористической операции, пишет пресс-центр штаба АТО.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  12.01.18, 18:58 В Сирии на северо-востоке провинции Хама исламистская группировка Нур-ад-дин Аз-Зенги сбила российский беспилотный летательный аппарат, предположительно, Форпост.
Апостроф Апостроф  ·  12.01.18, 19:59 В интернете обнародовали фотографию беспилотника Российской Федерации, сбитого в Сирии.
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