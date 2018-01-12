В сети показали фото сбитого в Сирии российского беспилотника

В Сирии сбили беспилотник из России.
"Группировка исламистов противников Асада "Нур-ад-дин аз-Зенги" сбили российский беспилотник на северо-востоке провинции Хама, где идут тяжелые бои со сторонниками сирийского режима", - сказано в сообщении Conflict Intelligence Team в Facebook.
Фрагмент крыла похож на деталь российского БЛА "Форпост".
Стоимость одного комплкта беспилотников с наземной станцией и тремя БПЛА составляет 900 млн рублей (434 млн грн).
В течение новогодних ризвяного перемирие украинские военные сбили второй вражеский беспилотник в зоне проведения антитеррористической операции, пишет пресс-центр штаба АТО.