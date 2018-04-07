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В сети появилось видео, на котором Супрун предложили взятку

В сети появилось видео, на котором Супрун предложили взятку (4 новости и 1 видео)

«Супрун предложили взятку в обмен на медицинское оборудование для больницы в городе Вишневое»

Журналисты обнародовали видеозапись Национального антикоррупционного бюро, на котором и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку квартирой. Об этом сообщает ТСН. На видео чиновнице предлагают взятку в виде квартиры в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневое. Отмечается, что это - один из эпизодов, которые были записаны с помощью аквариума в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого. В нем фигурируют не менее пяти человек. Так, присутствует помощник Олега Ляшко Александр Богачев, который является главой Киево-Святошинского районного отделения Радикальной партии. Он утверждает, что Супрун сама жаловалась на жилищные условия, и он решил помочь, за что его "теперь хотят судить". Также на видео мэр Вишневого Илья Диков лично встречается с Супрун и обсуждает схему передачи ей квартиры через "собственные фонды", которую должны были оформить на ее помощника. В сюжете говорится, что Супрун сразу сообщила правоохранителям о предложении взятки и в дальнейшем "подыгрывала" участникам схемы.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  07.04.18, 11:14 Супрун предложили взятку в обмен на медицинское оборудование для больницы в городе Вишневое.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.04.18, 11:42 В распоряжение журналистов попала видеозапись Национального антикоррупционного бюро, на которой и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку в виде квартиры.
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