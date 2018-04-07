В сети появилось видео, на котором Супрун предложили взятку

Журналисты обнародовали видеозапись Национального антикоррупционного бюро, на котором и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку квартирой. Об этом сообщает ТСН. На видео чиновнице предлагают взятку в виде квартиры в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневое. Отмечается, что это - один из эпизодов, которые были записаны с помощью аквариума в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого. В нем фигурируют не менее пяти человек. Так, присутствует помощник Олега Ляшко Александр Богачев, который является главой Киево-Святошинского районного отделения Радикальной партии. Он утверждает, что Супрун сама жаловалась на жилищные условия, и он решил помочь, за что его "теперь хотят судить". Также на видео мэр Вишневого Илья Диков лично встречается с Супрун и обсуждает схему передачи ей квартиры через "собственные фонды", которую должны были оформить на ее помощника. В сюжете говорится, что Супрун сразу сообщила правоохранителям о предложении взятки и в дальнейшем "подыгрывала" участникам схемы.