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В сети появился фильм о происхождении Волан-де-Морта (Видео)

В сети появился фильм о происхождении Волан-де-Морта (Видео) (3 новости и 2 видео)

«Фильм был снят независимой студией Tryangle Films»

Фильм о главном злодее серии книг о Гарри Поттере Волан-де-Морте выложили в сеть.

Ролик был опубликован в сети YouTube и называется "Волан-де-Морт: происхождение наследника".

В нем рассказывается о превращении волшебника Тома Редла на Волан-де-Морта. Основной темой фильма становится расследование убийства богатой волшебницы Хепзибы Смит, у которого украли чашу Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина. Главным подозреваемым оказывается Редл, пишет "Главком".

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Фанаты "Гарри Поттера" выпустили фильм о Волдеморте: опубликовано…

Фильм снят на английском языке, а его продолжительность составляет 52 минуты. Съемки проходили в Италии, бюджет - 15 тысяч евро. Деньги на него собрали фанаты с помощью краудфандинговой платформы Кикстаркер.

В сети появилось три страницы новой книги о волшебнике - "Гарри Поттере и портрет того, что выглядит как огромная куча пепла". Ее написал искусственный интеллект.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  15.01.18, 10:12 На днях на YouTube появился фантастический 52-минутный фильм “Волан-де-Морт: Корни наследника”.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  15.01.18, 12:15 Фильм был снят независимой студией Tryangle Films.
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