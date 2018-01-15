В сети появился фильм о происхождении Волан-де-Морта (Видео)

Фильм о главном злодее серии книг о Гарри Поттере Волан-де-Морте выложили в сеть.
Ролик был опубликован в сети YouTube и называется "Волан-де-Морт: происхождение наследника".
В нем рассказывается о превращении волшебника Тома Редла на Волан-де-Морта. Основной темой фильма становится расследование убийства богатой волшебницы Хепзибы Смит, у которого украли чашу Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина. Главным подозреваемым оказывается Редл, пишет "Главком".
Фильм снят на английском языке, а его продолжительность составляет 52 минуты. Съемки проходили в Италии, бюджет - 15 тысяч евро. Деньги на него собрали фанаты с помощью краудфандинговой платформы Кикстаркер.
В сети появилось три страницы новой книги о волшебнике - "Гарри Поттере и портрет того, что выглядит как огромная куча пепла". Ее написал искусственный интеллект.