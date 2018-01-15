В сети появился фильм о происхождении Волан-де-Морта (Видео) (3 новости и 2 видео) «Фильм был снят независимой студией Tryangle Films»

Фильм о главном злодее серии книг о Гарри Поттере Волан-де-Морте выложили в сеть.

Ролик был опубликован в сети YouTube и называется "Волан-де-Морт: происхождение наследника".

В нем рассказывается о превращении волшебника Тома Редла на Волан-де-Морта. Основной темой фильма становится расследование убийства богатой волшебницы Хепзибы Смит, у которого украли чашу Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина. Главным подозреваемым оказывается Редл, пишет "Главком".

Фанаты "Гарри Поттера" выпустили фильм о Волдеморте: опубликовано…

Фильм снят на английском языке, а его продолжительность составляет 52 минуты. Съемки проходили в Италии, бюджет - 15 тысяч евро. Деньги на него собрали фанаты с помощью краудфандинговой платформы Кикстаркер.

В сети появилось три страницы новой книги о волшебнике - "Гарри Поттере и портрет того, что выглядит как огромная куча пепла". Ее написал искусственный интеллект.