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В Сеуле подтвердили, что у перебежчика из КНДР обнаружен иммунитет к сибирской язве

В Сеуле подтвердили, что у перебежчика из КНДР обнаружен иммунитет к сибирской язве (4 новости)

«В Пхеньяне отрицают разработку бактериологического оружия, но факты говорят об обратном»

Власти Южной Кореи подтвердили, что в крови перебежчика из КНДР обнаружены антитела к возбудителю сибирской язвы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на южнокорейские СМИ.

"Антитела к сибирской язве обнаружены в крови северокорейского солдата, который перебежал в этом году", – приводят СМИ слова неназванного чиновника, который не стал уточнять, о каком именно из перебежчиков идет речь.

По его словам, военнослужащему, вероятно, была сделана специальная вакцина, в результате чего он выработал иммунитет к этому заболеванию.

СМИ отмечают, что обнаружение подобных антител в крови северокорейца может свидетельствовать о том, что КНДР имеет в своем распоряжении возбудитель сибирской язвы и может использовать его как биологическое оружие.

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Обнаружение в крови перебежчика из КНДР антител к сибирской язве вызвало серьезную обеспокоенность в Сеуле, где еще не выпустили вакцину против этого заболевания.

"Ожидается, что вакцина будет разработана лишь к концу 2019 года", – сказал представитель южнокорейского министерства обороны.

В Пхеньяне подобные заявления опровергли и предупредили, что "отомстят" Вашингтону за такие обвинения.

Побеги северокорейских солдат в Южную Корею нередкое явление, последний подобный случай произошел в середине декабря.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  31.12.17, 19:37 южноВласти Южной Кореи подтвердили, что в крови перебежчика из КНДР обнаружены антитела к возбудителю сибирской язвы, сообщают южнокорейские СМИ.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  31.12.17, 20:28 В Пхеньяне отрицают разработку бактериологического оружия, но факты говорят об обратном.
Украинская правда Украинская правда  ·  31.12.17, 21:37 Южнокорейские власти подтвердили, что у перебежчика из Северной Кореи есть антитела к возбудителю сибирской язвы.
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