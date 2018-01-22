В Сеуле сожгли портрет Ким Чен Ына в знак протеста против участия КНДР в Олимпиаде

Сегодня · 22.01.18, 10:57

В Южной Корее протестовали против участия КНДР в Олимпийских играх. В Сеуле, Южная Корея, активисты провели акцию против того, чтобы КНДР участвовали в зимних Олимпийских играх. Протестующие сожгли огромный…