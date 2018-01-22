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В Сеуле сожгли портрет Ким Чен Ына в знак протеста против участия КНДР в Олимпиаде

В Сеуле сожгли портрет Ким Чен Ына в знак протеста против участия КНДР в Олимпиаде (3 новости)

«В южнокорейской столице Сеуле активисты из ультаправой Партии корейских патриотов провели акцию против участия КНДР в зимних Олимпийских играх, которые…»

Активисты также сожгли "флаг унификации", под которым обе стороны должны открывать Олимпиаду.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Сеуле сожгли портрет Ким Чен Ына в знак протеста против участия КНДР в Олимпиаде»
Фото В Сеуле сожгли портрет Ким Чен Ына в знак протеста против участия КНДР в Олимпиаде
Фото В Сеуле во время акции против участия КНДР в Олимпиаде сожгли портрет Ким Чен Ына
Фото В Сеуле сожгли портрет лидера КНДР в знак протеста
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Новое Время Новое Время  ·  22.01.18, 10:23 В южнокорейской столице Сеуле активисты из ультаправой Партии корейских патриотов провели акцию против участия КНДР в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в городе Пхенчхан.
Сегодня Сегодня  ·  22.01.18, 10:57 В Южной Корее протестовали против участия КНДР в Олимпийских играх. В Сеуле, Южная Корея, активисты провели акцию против того, чтобы КНДР участвовали в зимних Олимпийских играх. Протестующие сожгли огромный…
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