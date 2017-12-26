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В Шанхае ограничат численность населения города до 25 млн человек к 2035 году

В Шанхае ограничат численность населения города до 25 млн человек к 2035 году (4 новости)

«Финансовый центр Китая Шанхай ограничит численность своего населения до 25 млн человек к 2035 году»

Власти крупнейшего в Китае и в мире города Шанхая планируют контролировать численность его населения, а также площадь земли, выделяемой под застройку.

Об этом сообщают сегодня, 26 декабря, китайские СМИ со ссылкой на Госсовет КНР, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, число жителей Шанхая к 2035 году не должно превышать 25 млн человек. Для этого, городские власти разработали программу, а Госсовет ее одобрил.

"К 2035 году численность постоянного населения Шанхая будет контролироваться на отметке в 25 млн человек. Общая площадь земли, доступной для застройки, не будет превышать 3,2 тыс. кв. км", - говорится в заявлении.

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Власти Китая считают, что эти меры необходимы, чтобы не допустить "болезней, свойственных большим городам", таких как повышенный уровень загрязнения окружающей среды, пробки на дорогах и нехватка услуг, предоставляемых в сфере здравоохранения и образования.

На сегодняшний день в Шанхае проживают 24 млн человек.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.12.17, 09:41 Власти Шанхая намерены начать контролировать численность населения города, а также площадь земли, выделяемой под застройку, сообщают во вторник китайские СМИ со ссылкой на Госсовет КНР.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.12.17, 10:26 Финансовый центр Китая Шанхай ограничит численность своего населения до 25 млн человек к 2035 году.
Дело Дело  ·  26.12.17, 10:30 Как отмечается в директиве Госсовета КНР, к 2035 году количество постоянных жителей Шанхае будет ограничено 25 млн человек
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