В школе Киева первоклассница пережила клиническую смерть

Причины несчастного случая устанавливаются. Все будет выяснено в ходе расследования.

Обновлено в 15:08 В Киеве первоклассница пережила клиническую смерть. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА. Инцидент произошел утром 4 апреля в одной из школ Соломенского района. По информации, девочка во время перерыва потеряла сознание в буфете. Она подошла к прилавку, воскликнула "Ой!" и упала. На место ЧП сразу же были вызваны медики. Через две минуты скорая зафиксировала клиническую смерть и вызвала реанимационную бригаду. После 5 минут реанимации девочка снова начала дышать. В данный момент школьница находится с родителями в отделении интенсивной терапии. Департамент образования и науки КГГА начал расследование инцидента для выяснения подробностей произошедшего.