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Происшествия
Униан Униан · · Обновлено в 15:08
· Школа · Учебное заведение
В школе Киева первоклассница пережила клиническую смерть

В школе Киева первоклассница пережила клиническую смерть (4 новости)

«Инцидент произошел в столовой»

Причины несчастного случая устанавливаются. Все будет выяснено в ходе расследования.

Обновлено в 15:08 В Киеве первоклассница пережила клиническую смерть. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА. Инцидент произошел утром 4 апреля в одной из школ Соломенского района. По информации, девочка во время перерыва потеряла сознание в буфете. Она подошла к прилавку, воскликнула "Ой!" и упала. На место ЧП сразу же были вызваны медики. Через две минуты скорая зафиксировала клиническую смерть и вызвала реанимационную бригаду. После 5 минут реанимации девочка снова начала дышать. В данный момент школьница находится с родителями в отделении интенсивной терапии. Департамент образования и науки КГГА начал расследование инцидента для выяснения подробностей произошедшего.

ФОТО К НОВОСТИ: «В школе Киева первоклассница пережила клиническую смерть»
Фото ЧП в школьной столовой Киева: первоклассница пережила клиническую смерть
Фото В школе Киева первоклассница пережила клиническую смерть
Фото В школе Киева первоклассница пережила клиническую смерть
Фото В Киеве первоклассница пережила клиническую смерть
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Обозреватель Обозреватель  ·  04.04.18, 13:45 Инцидент произошел в столовой
Голос.UA Голос.UA  ·  04.04.18, 15:08 В Киеве первоклассница пережила клиническую смерть. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА. Инцидент произошел утром 4 апреля в одной из школ Соломенского района. По информации, девочка…
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В школе Киева первоклассница пережила клиническую смерть

В школе Киева первоклассница пережила клиническую смерть
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