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В Швеции мужчина пожаловался в полицию на качество сексуальных услуг

В Швеции мужчина пожаловался в полицию на качество сексуальных услуг (4 новости)

«В Швеции завели дело на мужчину, недовольного качеством секс-услуг»

Правоохранители Швеции открыли производство на мужчину, который позвонил и пожаловался на качество сексуальных услуг, которые получил в массажном салоне. Об этом пишет издание 24malmo.se.

Инцидент произошел в городе Мальмё. 20-летний швед побывал в массажном салоне и после процедуры ему предложили секс-услуги. Мужчина согласился, однако остался недоволен качеством услуги и потребовал вернуть деньги, а после отказа обратился в полицию.

Вместе с тем полицейские, записали рассказ «потерпевшего» и открыли на него дело за приобретение сексуальных услуг. Это связано с тем, что в Швеции законом запрещена покупка сексуальных услуг, но не их оказание.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Швеции мужчина пожаловался в полицию на качество сексуальных услуг»
Фото В Швеции завели дело на мужчину, недовольного качеством секс-услуг
Фото В Швеции завели дело на мужчину, недовольного качеством секс-услуг
Фото В Швеции мужчина пожаловался в полицию на качество сексуальных услуг
Фото Полиция Швеции завела дело на мужчину, жаловавшегося на качество секса в салоне
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  08.01.18, 20:56 Мужчина согласился, однако остался недоволен качеством услуги и потребовал вернуть деньги, а после отказа обратился в полиция.
Униан Униан  ·  08.01.18, 21:02 Мужчина согласился, однако остался недоволен качеством услуги и потребовал вернуть деньги, а после отказа обратился в полиция.
Телеграф Телеграф  ·  08.01.18, 21:36 В Швеции завели дело на мужчину, недовольного качеством секс-услуг.
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