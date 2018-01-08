В Швеции мужчина пожаловался в полицию на качество сексуальных услуг (4 новости) «В Швеции завели дело на мужчину, недовольного качеством секс-услуг»

Правоохранители Швеции открыли производство на мужчину, который позвонил и пожаловался на качество сексуальных услуг, которые получил в массажном салоне. Об этом пишет издание 24malmo.se.

Инцидент произошел в городе Мальмё. 20-летний швед побывал в массажном салоне и после процедуры ему предложили секс-услуги. Мужчина согласился, однако остался недоволен качеством услуги и потребовал вернуть деньги, а после отказа обратился в полицию.

Вместе с тем полицейские, записали рассказ «потерпевшего» и открыли на него дело за приобретение сексуальных услуг. Это связано с тем, что в Швеции законом запрещена покупка сексуальных услуг, но не их оказание.