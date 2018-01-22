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В шведском городе Мальме прогремел взрыв около офисного здания

В шведском городе Мальме прогремел взрыв около офисного здания (5 новостей)

«Взрыв произошел возле офисного здания»

Причины взрыва на данный момент неизвестны. Полиция шведского города Мальме сообщила о взрыве у офисного здания в микрорайоне Розенгорд.

Сообщение о взрыве поступило в 21.56 по Киеву, на место выехала группа взрывотехников, передает телеканал "112 Украина".

Причины взрыва на данный момент неизвестны, пострадавших в результате инцидента нет.

Отметим, что детонация произошла на той же улице, где находится полицейский участок и который недавно также пострадал от взрыва.

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Взрыв произошел в квартале Розенгард, который населен преимущественно мигрантами.

Обновлено в 03:43 Взрыв произошел возле офисного здания.

Обновлено в 05:02 Отмечается, что злоумышленники заложили бомбу в мотоцикле, который припарковали рядом с рынком.

ФОТО К НОВОСТИ: «В шведском городе Мальме прогремел взрыв около офисного здания»
Фото В шведском городе Мальме прогремел взрыв около офисного здания
Фото В шведском городе Мальме произошел взрыв у офисного здания
Фото В шведском городе Мальме снова прогремел взрыв
Фото В городе Мальм на юге Швеции прогремел взрыв
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Новое Время Новое Время  ·  22.01.18, 00:56 В воскресенье вечером, 21 января, в микрорайоне Розенгорд в Мальме, что на юге Швеции, прогремел взрыв у офисного здания, передает Aftonbladet со ссылкой на заявление городской полиции.
Канал 112 Канал 112  ·  22.01.18, 02:23 Полиция шведского города Мальме сообщила о взрыве у офисного здания в микрорайоне Розенгорд. Сообщение о взрыве поступило в 21.56 по Киеву, на место выехала группа взрывотехников. Причины взрыва на данный…
Телеграф Телеграф  ·  22.01.18, 03:43 Взрыв произошел возле офисного здания.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.01.18, 05:02 На юге Таиланда в провинции Яла на рынке взорвалась бомба. По меньшей мере три человека погибли, еще 18 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя государственной силы безопасности.…
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