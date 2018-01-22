В шведском городе Мальме прогремел взрыв около офисного здания

Причины взрыва на данный момент неизвестны. Полиция шведского города Мальме сообщила о взрыве у офисного здания в микрорайоне Розенгорд.
Сообщение о взрыве поступило в 21.56 по Киеву, на место выехала группа взрывотехников, передает телеканал "112 Украина".
Причины взрыва на данный момент неизвестны, пострадавших в результате инцидента нет.
Отметим, что детонация произошла на той же улице, где находится полицейский участок и который недавно также пострадал от взрыва.
Взрыв произошел в квартале Розенгард, который населен преимущественно мигрантами.
Обновлено в 03:43 Взрыв произошел возле офисного здания.
Обновлено в 05:02 Отмечается, что злоумышленники заложили бомбу в мотоцикле, который припарковали рядом с рынком.