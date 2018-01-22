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В шведском городе Мальме прогремел взрыв около офисного здания (5 новостей) «Взрыв произошел возле офисного здания»

Причины взрыва на данный момент неизвестны. Полиция шведского города Мальме сообщила о взрыве у офисного здания в микрорайоне Розенгорд.

Сообщение о взрыве поступило в 21.56 по Киеву, на место выехала группа взрывотехников, передает телеканал "112 Украина".

Причины взрыва на данный момент неизвестны, пострадавших в результате инцидента нет.

Отметим, что детонация произошла на той же улице, где находится полицейский участок и который недавно также пострадал от взрыва.

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Взрыв произошел в квартале Розенгард, который населен преимущественно мигрантами.

Обновлено в 03:43 Взрыв произошел возле офисного здания.

Обновлено в 05:02 Отмечается, что злоумышленники заложили бомбу в мотоцикле, который припарковали рядом с рынком.