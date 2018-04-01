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В Швейцарии в результате схода лавины погибли 5 лыжников (7 новостей) «В субботу поиски лыжников были очень сложными из-за плохих погодных условий»

В Швейцарии пять лыжников погибли в результате схода лавины. Об этом сообщает Швейцарское радио и телевидение (SRF) со ссылкой на полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс.

По данным издания, на данный момент унесенные лавиной люди не были найдены. На поиски людей был отправлен вертолет, поисковая операция продолжается.

Отмечается, что лавина сошла, когда на склоне были шесть лыжников. Один из них смог спастись.

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Обновлено в 10:31 Трагедия произошла в населенном пункте Фишерталь в регионе Гомс, сообщает Швейцарское радио и телевидение (SRF) со ссылкой на полицию.

Обновлено в 10:33 В субботу поиски лыжников были очень сложными из-за плохих погодных условий.