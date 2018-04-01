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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 10:33
· Гибель · Населенный пункт · Швейцария · Результат
В Швейцарии в результате схода лавины погибли 5 лыжников

В Швейцарии в результате схода лавины погибли 5 лыжников (7 новостей)

«В субботу поиски лыжников были очень сложными из-за плохих погодных условий»

В Швейцарии пять лыжников погибли в результате схода лавины. Об этом сообщает Швейцарское радио и телевидение (SRF) со ссылкой на полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс.

По данным издания, на данный момент унесенные лавиной люди не были найдены. На поиски людей был отправлен вертолет, поисковая операция продолжается.

Отмечается, что лавина сошла, когда на склоне были шесть лыжников. Один из них смог спастись.

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Обновлено в 10:31 Трагедия произошла в населенном пункте Фишерталь в регионе Гомс, сообщает Швейцарское радио и телевидение (SRF) со ссылкой на полицию.

Обновлено в 10:33 В субботу поиски лыжников были очень сложными из-за плохих погодных условий.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Швейцарии в результате схода лавины погибли 5 лыжников»
Фото В Швейцарии в результате схода лавины погибли 5 лыжников
Фото В Швейцарии в результате схода лавины погибли пять лыжников
Фото В Швейцарии в результате схода лавины погибли пять лыжников
Фото Снежная лавина в Швейцарии унесла жизни пятерых лыжников
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  01.04.18, 04:50 По информации SRF, инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На поиски тел погибших отправлен вертолет. На данный момент продолжается спасательная…
Новое Время Новое Время  ·  01.04.18, 07:24 В горах Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести находившихся на склоне горы лыжников, которых считали пропавшими.
ТСН ТСН  ·  01.04.18, 08:43 Еще один мог спастись.
MIGnews MIGnews  ·  01.04.18, 09:34 В субботу, 31 марта, в Швейцарии пять лыжников погибли в результате схода лавины. Об этом сообщает Швейцарское радио и телевидение (SRF) со ссылкой на полицию.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.04.18, 10:31 На горнолыжном курорте в Швейцарии в результате схода снежной лавины погибли 5 лыжников. Трагедия произошла в населенном пункте Фишерталь в регионе Гомс, сообщает Швейцарское радио и телевидение (SRF)…
Европейская правда Европейская правда  ·  01.04.18, 10:33 В субботу поиски лыжников были очень сложными из-за плохих погодных условий.
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