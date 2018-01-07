Сегодня в 19:10

В Сиднее зафиксовна рекордная жара за почти последние 80 лет (5 новостей) «В последний раз подобная погода устанавливалась в 1939 году»

В австралийском городе Сидней зафиксировали рекордную температуру в +47 градусов по Цельсию.

Об этом сообщается на странице в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс.

“По данным метеорологического бюро, последний раз подобную температуру в Сиднее фиксировали в 1939 году”, - говорится в сообщении.

СМИ: Во время одного из тестов в КНДР обломки ракеты упали на город

Вследствие аномальной жары были госпитализированы несколько человек, пишет ABC.

Служба пожарной безопасности выпустила предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввела полный запрет на разведение костров.