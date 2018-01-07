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В Сиднее зафиксовна рекордная жара за почти последние 80 лет

В Сиднее зафиксовна рекордная жара за почти последние 80 лет (5 новостей)

«В последний раз подобная погода устанавливалась в 1939 году»

В австралийском городе Сидней зафиксировали рекордную температуру в +47 градусов по Цельсию.

Об этом сообщается на странице в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс.

“По данным метеорологического бюро, последний раз подобную температуру в Сиднее фиксировали в 1939 году”, - говорится в сообщении.

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Вследствие аномальной жары были госпитализированы несколько человек, пишет ABC.

Служба пожарной безопасности выпустила предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввела полный запрет на разведение костров.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Сиднее зафиксовна рекордная жара за почти последние 80 лет»
Фото В Сиднее зафиксировали рекордную почти за 80 лет жару
Фото В Сиднее зафиксовна рекордная жара за почти последние 80 лет
Фото В Сиднее рекордная за почти 80 лет жара
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  07.01.18, 15:27 В городе Сидней Австралии была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха в +47 градусов по Цельсию.
Униан Униан  ·  07.01.18, 15:28 В последний раз подобная погода устанавливалась в 1939 году.
Новое Время Новое Время  ·  07.01.18, 15:35 В австралийском городе Сидней зафиксировано рекордную температуру в +47 градусов по Цельсию.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.01.18, 16:13 В австралийском городе Сидней зафиксировано самую высокую температуру за последние 79 лет - 47,3 градуса жары по шкале Цельсия
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