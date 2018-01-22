В Симферополе погибла беременная женщина, которую врачи выгнали из больницы на улицу (7 новостей) «До своего 22-летия женщина не дожила 5 дней»

В аннексированном Симферополе умерла беременная гражданка России Татьяна Пименова. Медики из больницы им. Семашко выгнали ее ночью на мороз в одних тапочках.

Как сообщает местное издание Примечания, 21-летняя девушка, которая пришла к врачам с высокой температурой, оказалась на улице из-за того, что у нее не было необходимых документов (вероятно, отсутствие полиса ОМС и паспорта) и денег. Ей поставили предварительный диагноз – ОРВИ и подозрение на почечную недостаточность или пневмонию.

Беременную женщину выставили на улицу около 03:00 под предлогом "мы тоже люди, нам спать нужно". Она на себе имела лишь тонкие штаны, пуховик и шлепанцы. Телефон разрядился, поэтому позвонить родственникам она не могла. Спустя час девушке помогла прохожая, которая вызвала ей такси домой.

Дома у Татьяны температура поднялась под 40. На второй день ей стало лучше, но вечером снова вызвали "скорую". В больнице сказали, что плод погиб на 23-й неделе, поэтому Татьяне хотели вызвать искусственные роды. Во время этого процесса женщина скончалась.

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Татьяна Пименова не дожила до своего 22-летия всего пять дней. Она была родом из Волгоградской области, а в Крым переехала к своему гражданскому мужу.

Ее семья обратилась к юристам и написала заявление на сотрудников больницы. Родственники Татьяны Пименовой ожидают, когда им отдадут тело женщины для похорон на родине. Потом мать и отец планируют вернуться в Крым, где будут добиваться справедливого разбирательства по делу о смерти дочери.

Обновлено в 12:04 Женщина, которая пришла к врачам с температурой, оказалась на улице, потому что у нее не было документов (скорее всего, отсутствие паспорта и полиса ОМС) и денег. Ей был поставлен предварительный диагноз – ОРВИ, а также подозрение на почечную недостаточность или…

Обновлено в 12:20 В оккупированном Симферополе умерла беременная гражданка России Татьяна Пименова. Медики из больницы им. Семашко выгнали ее ночью на мороз в одних тапочках. Об этом сообщает местное издание "Примечания".