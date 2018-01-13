В Сирии правительственные войска совершили химическую атаку

Жители района Восточная Гута, расположенного недалеко от Дамаска, рассказывают о распылении ядовитого газа в ходе атаки правительственных войск. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.
По словам очевидцев, многие почувствовали характерных запах зарина после очередного авианалета. Врачи сообщают, что к ним за помощью обратилось не менее шести человек с признаками отравления ядовитым газом.
Обновлено в 04:06 Ранее в ООН сообщили, что начиная с декабря сирийские провинции Идлиб и Хама покинули почти 100 тысяч человек.
Обновлено в 04:39 Многие жители провинции почувствовало после авиаудара характерный запах, а минимум шесть человек обратились за помощью к врачам.