В Сирии правительственные войска совершили химическую атаку

Жители района Восточная Гута, расположенного недалеко от Дамаска, рассказывают о распылении ядовитого газа в ходе атаки правительственных войск. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

По словам очевидцев, многие почувствовали характерных запах зарина после очередного авианалета. Врачи сообщают, что к ним за помощью обратилось не менее шести человек с признаками отравления ядовитым газом.

Обновлено в 04:06 Ранее в ООН сообщили, что начиная с декабря сирийские провинции Идлиб и Хама покинули почти 100 тысяч человек.

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Обновлено в 04:39 Многие жители провинции почувствовало после авиаудара характерный запах, а минимум шесть человек обратились за помощью к врачам.