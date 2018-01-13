  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В Сирии правительственные войска совершили химическую атаку
Мир
Фокус Фокус · · Обновлено в 04:39
· Оружие · Армия Асада · Газ · Химическое оружие
В Сирии правительственные войска совершили химическую атаку

В Сирии правительственные войска совершили химическую атаку (10 новостей)

«По данным ООН, ситуация в Восточной Гуте является катастрофической»

Жители района Восточная Гута, расположенного недалеко от Дамаска, рассказывают о распылении ядовитого газа в ходе атаки правительственных войск. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

По словам очевидцев, многие почувствовали характерных запах зарина после очередного авианалета. Врачи сообщают, что к ним за помощью обратилось не менее шести человек с признаками отравления ядовитым газом.

Обновлено в 04:06 Ранее в ООН сообщили, что начиная с декабря сирийские провинции Идлиб и Хама покинули почти 100 тысяч человек.

Оружие и пропаганда: СБУ пришла с обысками в
Оружие и пропаганда: СБУ пришла с обысками в "боевое крыло"…

Обновлено в 04:39 Многие жители провинции почувствовало после авиаудара характерный запах, а минимум шесть человек обратились за помощью к врачам.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Сирии правительственные войска совершили химическую атаку»
Фото Правительственные войска совершили химическую атаку в Сирии - ВВС
Фото Армия Асада применила химическое оружие под Дамаском
Фото Сирийских военных обвинили в газовой атаке под Дамаском
Фото Войска Асада совершили очередную химическую атаку в Сирии - ВВС
Фото Войска Асада в очередной раз применили химическое оружие в Сирии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.01.18, 23:21 Жители района Восточная Гута, расположенного недалеко от Дамаска, сообщают о распылении ядовитого газа в ходе атаки правительственных войск.
Новое Время Новое Время  ·  13.01.18, 23:38 В субботу, 13 января, жители провинции Восточная Гута, которая расположена неподалеку от Дамаска, сообщили, что во время атаки правительственных войск был использован ядовитый газ.
Подробности Подробности  ·  14.01.18, 00:13 В субботу, 13 января, жители провинции Восточная Гута, которая расположена неподалеку от Дамаска, сообщили, что во время атаки правительственных войск был использован ядовитый газ.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.01.18, 01:11 Армию президента Башара Асада обвиняют в использовании газообразного хлора.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  14.01.18, 01:59 По данным ООН, ситуация в Восточной Гуте является катастрофической.
Униан Униан  ·  14.01.18, 02:02 Многие жители провинции почувствовало после авиаудара характерный запах, а минимум шесть человек обратились за помощью к врачам.
Факты Факты  ·  14.01.18, 04:05 Не менее шести человек обратились к медикам с признаками отравления ядовитым газом
УНН УНН  ·  14.01.18, 04:06 Многие жители провинции почувствовали после авиаудара характерный запах, а минимум шесть человек обратились за помощью к врачам. Ранее в ООН сообщили, что начиная с декабря сирийские провинции Идлиб и…
Телеграф Телеграф  ·  14.01.18, 04:39 Многие жители провинции почувствовало после авиаудара характерный запах, а минимум шесть человек обратились за помощью к врачам.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
СМИ узнали об очередном применении химоружия президентом Сирии

СМИ узнали об очередном применении химоружия президентом Сирии
Иранские власти полностью сняли блокировку с Telegram

Иранские власти полностью сняли блокировку с Telegram
Власти Турции перебросили военную технику на границу с Сирией

Власти Турции перебросили военную технику на границу с Сирией
Масштабное ДТП в Бразилии: погибло 13 человек

Масштабное ДТП в Бразилии: погибло 13 человек
В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах

В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах
В Британии сожгли заживо иностранца, который помогал украинской армии в АТО

В Британии сожгли заживо иностранца, который помогал украинской армии в…
В Сирии правительственные войска совершили химическую атаку

В Сирии правительственные войска совершили химическую атаку
В Багдаде восемь человек погибло из-за террориста-смертника

В Багдаде восемь человек погибло из-за террориста-смертника
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Бразилии произошло массовое ДТП

В Бразилии произошло массовое ДТП
Более 20 лет: киевское &quot;Динамо&quot; приняло радикальное решение

Более 20 лет: киевское "Динамо" приняло радикальное решение
&quot;На миллиметр от смерти&quot;: в сети вспоминают подвиг киборгов в ДАП

"На миллиметр от смерти": в сети вспоминают подвиг киборгов в…
В Сумах мужчина устроил стрельбу возле магазина, есть пострадавшие

В Сумах мужчина устроил стрельбу возле магазина, есть пострадавшие
Количество жертв оползней в Калифорнии увеличилось до 19

Количество жертв оползней в Калифорнии увеличилось до 19
В Сети потроллили &quot;обращение Порошенко&quot; к ФСБ

В Сети потроллили "обращение Порошенко" к ФСБ
Вся команда иранского танкера Sanchi погибла после столкновения с сухогрузом

Вся команда иранского танкера Sanchi погибла после столкновения с сухогрузом
В Польше устроили акцию против ужесточения закона об абортах

В Польше устроили акцию против ужесточения закона об абортах
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.