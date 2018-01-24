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ИС ИС · · Обновлено в 23:54
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В Сирии уничтожили штаб-квартиру ИГИЛ

В Сирии уничтожили штаб-квартиру ИГИЛ (7 новостей)

«Мирные жители в результате удара не пострадали»

Силы международной коалиции авиаударами уничтожили штаб-квартиру и командный центр группировки ИГИЛ возле города Аль-Шкафах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщают западные СМИ.

По словам командира специальных сил антитеррористической коалиции, генерал-майора армии США Джеймса Джеррарда, вследствие прицельных авиаударов 20 января погибли от 145 до 150 боевиков группировки.

Обновлено в 23:40 Мирные жители в результате удара не пострадали

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Обновлено в 23:54 Также представитель сил коалиции отметил, что мирные жители в результате удара не пострадали. Это достигнуто благодаря тому, что авиаударам предшествовала разведывательная операция, к которой были привлечены бойцы Сирийских демократических сил. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  24.01.18, 18:37 Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция сообщила об уничтожении штаб-квартиры террористической организации ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.01.18, 20:36 Международная антитеррористическая коалиция объявила об уничтожении в результате бомбардировки штаб-квартиры и командного центра группировки "Исламское государство" у города Аль-Шкафах в сирийской провинции…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.01.18, 21:38 Международная антитеррористическая коалиция объявила об уничтожении в результате бомбардировки штаб-квартиры и командного центра группировки «Исламское государство» возле города Аль-Шкафах в сирийской…
Хвиля Хвиля  ·  24.01.18, 22:58 Международная антитеррористическая коалиция заявила об уничтожении в результате бомбардировки штаб-квартиры и командного центра группировки «Исламское государство» у города Аль-шкафах в сирийской…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  24.01.18, 23:40 Мирные жители в результате удара не пострадали
Канал 112 Канал 112  ·  24.01.18, 23:54 Командир специальных сил Международной антитеррористической коалиции генерал-майор армии США Джеймс Джеррард заявил об уничтожении в результате бомбардировки штаб-квартиры и командного центра группировки…
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