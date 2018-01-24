В Сирии уничтожили штаб-квартиру ИГИЛ (7 новостей) «Мирные жители в результате удара не пострадали»

Силы международной коалиции авиаударами уничтожили штаб-квартиру и командный центр группировки ИГИЛ возле города Аль-Шкафах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщают западные СМИ.

По словам командира специальных сил антитеррористической коалиции, генерал-майора армии США Джеймса Джеррарда, вследствие прицельных авиаударов 20 января погибли от 145 до 150 боевиков группировки.

Обновлено в 23:40 Мирные жители в результате удара не пострадали

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Обновлено в 23:54 Также представитель сил коалиции отметил, что мирные жители в результате удара не пострадали. Это достигнуто благодаря тому, что авиаударам предшествовала разведывательная операция, к которой были привлечены бойцы Сирийских демократических сил.