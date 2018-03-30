В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР (12 новостей) «Нынешние санкции оказались крупнейшими с 2017 года»

Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореей, ограничения касаются кораблей и судоходных компаний связанных с контрабандой нефти и угля.

Обновлено в 04:38 Согласно сообщению, комитет по санкциям против КНДР по просьбе США внес в "черный список" 21 судоходную компанию, в том числе пять китайских, 15 северокорейских судов и 12 судов других стран.

Обновлено в 05:19 При этом в правительстве отметили, что по состоянию на сегодня под действие канадских санкций подпадают более 300 российских и украинских физических и юридических лиц.