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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 05:19
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В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР

В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР (12 новостей)

«Нынешние санкции оказались крупнейшими с 2017 года»

Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореей, ограничения касаются кораблей и судоходных компаний связанных с контрабандой нефти и угля.

Обновлено в 04:38 Согласно сообщению, комитет по санкциям против КНДР по просьбе США внес в "черный список" 21 судоходную компанию, в том числе пять китайских, 15 северокорейских судов и 12 судов других стран.

Обновлено в 05:19 При этом в правительстве отметили, что по состоянию на сегодня под действие канадских санкций подпадают более 300 российских и украинских физических и юридических лиц. 

ФОТО К НОВОСТИ: «В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР»
Фото В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР
Фото Совбез ООН по просьбе США ввел новые санкции против КНДР
Фото Незаконный уголь: комитет Совбеза ООН принял новые санкции против КНДР
Фото Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР
Фото Совбез ООН ввел санкции за контрабанду нефти и угля в КНДР
Фото Совбез ООН ввел новые санкции в отношении ряда компаний Северной Кореи
Фото Комитет СБ ООН ввел новые санкции против КНДР
Фото Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР - Reuters
Фото Канада заявила о готовности вести новые санкции против России
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Канал 112 Канал 112  ·  30.03.18, 23:59 Комитет Совета Безопасности (СБ) ООН по КНДР ввел новые санкции в отношении ряда компаний Северной Кореи, сообщает Reuters. Санкции введены против 21 компании, 27 судов и одного физического лица в связи…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  31.03.18, 01:05 Совет безопасности ООН в пятницу ввел новые санкции против КНДР, сообщает газета South China Morning Post.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  31.03.18, 01:23 Нынешние санкции оказались крупнейшими с 2017 года.
ТСН ТСН  ·  31.03.18, 01:31 Санкции введены против 21 компании, 27 судов и одного физического лица.
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Новое Время Новое Время  ·  31.03.18, 01:56 В пятницу, 30 марта, Совет безопасности ООН по просьбе США ввел новые санкции против Северной Кореи, сообщает газета South China Morning Post.
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РБК Украина РБК Украина  ·  31.03.18, 03:13 Комитет Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросам КНДР ввел новые санкции против ряда компаний Северной Кореи из-за незаконной перевозкой нефти и угля. Об этом сообщает Reuters.Как отмечается, санкции…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  31.03.18, 04:38 Совет Безопасности ООН утвердил новые санкции против Северной Кореей, которые касаются кораблей и судоходных компаний связанных с контрабандой нефти и угля. Об этом сообщает Reuters. Согласно сообщению,…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  31.03.18, 05:19 Правительство Канады заявило о готовности наложить дополнительные санкции против России. Об этом говорится в ответе правительства Канады на недавно опубликованный отчет Постоянного комитета федерального…
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