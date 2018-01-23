В Совете Европы объявили долг России

Одиозный российский сенатор Алексей Пушков, отвечая на замечание генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости внесения Россией членских взносов, так как она является таким же членом совета, как и другие, предложил поручить эту обязанность Украине.
Так, Пушков отметил: «В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», - написал в Твиттере российский политик.
В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 січня 2018 р.