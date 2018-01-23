В Совете Европы объявили долг России (5 новостей и 1 видео) «После того, как ПАСЕ вернет российской делегации "отнятые права"»

Одиозный российский сенатор Алексей Пушков, отвечая на замечание генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости внесения Россией членских взносов, так как она является таким же членом совета, как и другие, предложил поручить эту обязанность Украине.

Так, Пушков отметил: «В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», - написал в Твиттере российский политик.

В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина.

На Харьковщине россиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек…

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 січня 2018 р.