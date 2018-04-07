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В США Екатерину Тихонову официально объявили дочерью Путина (видео) (3 новости) «Муж Тихоновой попал под американские санкции. (видео)»

Под санкции попали 24 олигархов и чиновников Путина из 210 в полном санкционном списке Минфина США. Все еще впереди