В США на автомойке застрелили пятерых человек (9 новостей и 1 видео) «На данный момент не известно, есть ли среди погибших стрелок»

Пять человек погибли сегодня, 29 января, в результате стрельбы, которую устроили на автомобильной мойке в штате Пенсильвания (США) Как сообщили местные СМИ, трагедия разыгралась в городе Мелкрофт, что в 80 километрах от Питтсбурга, в 03:00 по местному времени. Уже известно, что среди жертв – трое мужчин и две женщины в возрасте от 20 до 35 ... Источник: Политека.

Обновлено в 21:10 В результате инцидента в городе Мелкрофт погибли трое мужчин и две женщины. Неясно, был ли стрелок среди убитых. Однако полиция заявила, что в настоящее время нет угрозы для общественности.

Обновлено в 21:36 В воскресенье, 28 января, в американском в городе Мелкрофт (Пенсильвания) произошла стрельба на автомойке, в результате которой погибли пять человек, еще один получил ранения. Об этом сообщает Fox News.