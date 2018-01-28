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Politeka Politeka · · Обновлено в 21:36
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В США на автомойке застрелили пятерых человек

В США на автомойке застрелили пятерых человек (9 новостей и 1 видео)

«На данный момент не известно, есть ли среди погибших стрелок»

Пять человек погибли сегодня, 29 января, в результате стрельбы, которую устроили на автомобильной мойке в штате Пенсильвания (США) Как сообщили местные СМИ, трагедия разыгралась в городе Мелкрофт, что в 80 километрах от Питтсбурга, в 03:00 по местному времени. Уже известно, что среди жертв – трое мужчин и две женщины в возрасте от 20 до 35 ... Источник: Политека.

Обновлено в 21:10 В результате инцидента в городе Мелкрофт погибли трое мужчин и две женщины. Неясно, был ли стрелок среди убитых. Однако полиция заявила, что в настоящее время нет угрозы для общественности.

Обновлено в 21:36 В воскресенье, 28 января, в американском в городе Мелкрофт (Пенсильвания) произошла стрельба на автомойке, в результате которой погибли пять человек, еще один получил ранения. Об этом сообщает  Fox News.

ФОТО К НОВОСТИ: «В США на автомойке застрелили пятерых человек»
Фото 30 выстрелов и пять жертв: на автомойке произошла бойня
Фото В США на автомойке застрелили пятерых человек
Фото В США в перестрелке на автомойке погибли пять человек
Фото В США на автомойке произошла стрельба, погибли 5 человек
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Фото В США произошла стрельба на автомойке: пять человек погибли
Фото В США на автомойке застрелили пять человек
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  28.01.18, 18:07 В США трое мужчин и две женщины погибли в результате стрельбы на автомойке.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.01.18, 19:36 В США пять человек погибли в результате стрельбы на автомойке в штате Пенсильвания
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 19:40 В США в результате перестрелки на автомойке погибли пять человек.
Униан Униан  ·  28.01.18, 20:19 На данный момент не известно, есть ли среди погибших стрелок.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  28.01.18, 20:48 В США неизвестный открыл стрельбу по клиентам автомойки в Пенсильвании, что привело к гибели пятерых людей. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает телеканал Fox News.По данным сотрудников…
Сегодня Сегодня  ·  28.01.18, 21:04 Жертвами стали трое мужчин и две женщины. В воскресенье утром в американском штате Пенсильвания произошла стрельба на автомойке, в результате чего погибли пять человек, еще один был ранен. Об этом со…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  28.01.18, 21:10 В американском штате Пенсильвания утром в воскресенье произошла стрельба на автомойке, в результате которой погибли пять человек, еще один получил ранения. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление…
Фокус Фокус  ·  28.01.18, 21:36 В воскресенье, 28 января, в американском в городе Мелкрофт (Пенсильвания) произошла стрельба на автомойке, в результате которой погибли пять человек, еще один получил ранения. Об этом сообщает  Fox…
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