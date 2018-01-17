В США обвинили Россию в поддержке КНДР вопреки санкциям (6 новостей) «РФ сводит к нулю помощь Китая в блокаде КНДР, считает Трамп»

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Российская Федерация (РФ) помогает КНДР с поставками, нарушая условия введенных международных санкций. Об этом Трамп сообщил в интервью Reuters.

"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она компенсирует то, что забирает Китай", - сказал Трамп.

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин мог многое сделать в этом направлении. "Но, к сожалению, у нас не очень тесные отношения с Россией", - добавил президент США.

Обновлено в 02:14 Президент США назвал Северную Корею главной международной проблемой.

Обновлено в 02:36 Дональд Трамп заявил, что Россия совсем не помогает США в ситуации с КНДР, против которой были введены дополнительные санкции из-за ядерной и ракетной программ.