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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 02:36
· Российская Федерация · КНДР
В США обвинили Россию в поддержке КНДР вопреки санкциям

В США обвинили Россию в поддержке КНДР вопреки санкциям (6 новостей)

«РФ сводит к нулю помощь Китая в блокаде КНДР, считает Трамп»

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Российская Федерация (РФ) помогает КНДР с поставками, нарушая условия введенных международных санкций. Об этом Трамп сообщил в интервью Reuters.

"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она компенсирует то, что забирает Китай", - сказал Трамп.

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин мог многое сделать в этом направлении. "Но, к сожалению, у нас не очень тесные отношения с Россией", - добавил президент США.

Обновлено в 02:14 Президент США назвал Северную Корею главной международной проблемой.

Обновлено в 02:36 Дональд Трамп заявил,  что Россия совсем не помогает США в ситуации с КНДР, против которой были введены дополнительные санкции из-за ядерной и ракетной программ.

ФОТО К НОВОСТИ: «В США обвинили Россию в поддержке КНДР вопреки санкциям»
Фото Трамп обвинил РФ в поддержке КНДР
Фото Трамп считает, что РФ помогает КНДР в обход международных санкций
Фото Трамп пожаловался на бездействие России в вопросе с КНДР
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Фокус Фокус  ·  18.01.18, 02:36 Дональд Трамп заявил,  что Россия совсем не помогает США в ситуации с КНДР, против которой были введены дополнительные санкции из-за ядерной и ракетной программ. По сообщению…
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