В США при посадке разбился самолет, есть погибшие (7 новостей) «По одной из версий, крушение произошло из-за густого тумана и плохой видимости»

В результате происшествия четыре человека погибли. Как сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в аэропорту Бартау.

При этом в офисе шерифа округа Полк пояснили, что самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.

Причина крушения пока не известна. Вместе с тем синоптики отмечают, что на в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.

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Обновлено в 21:55 Сообщается, что самолет упал в 07:20 по местному времени в конце взлетно-посадочной полосы. На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.

Обновлено в 22:30 Сообщается, что крушение самолета произошло утром в воскресенье, 24 декабря. Согласно заявлению в офисе шерифа округа Полк, самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы.