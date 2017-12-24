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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 22:30
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В США при посадке разбился самолет, есть погибшие

В США при посадке разбился самолет, есть погибшие (7 новостей)

«По одной из версий, крушение произошло из-за густого тумана и плохой видимости»

В результате происшествия четыре человека погибли. Как сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в аэропорту Бартау.

При этом в офисе шерифа округа Полк пояснили, что самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.

Причина крушения пока не известна. Вместе с тем синоптики отмечают, что на в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.

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В "Борисполе" самолет сошел с полосы. Аэропорт закрыли

Обновлено в 21:55 Сообщается, что самолет упал в 07:20 по местному времени в конце взлетно-посадочной полосы. На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.

Обновлено в 22:30 Сообщается, что крушение самолета произошло утром в воскресенье, 24 декабря. Согласно заявлению в офисе шерифа округа Полк, самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы.

ФОТО К НОВОСТИ: «В США при посадке разбился самолет, есть погибшие»
Фото В США при посадке разбился самолет, есть погибшие
Фото В США разбился самолет, погибли четыре человека
Фото В США разбился самолет, есть погибшие
Фото В США из-за тумана разбился самолет, много жертв
Фото В США разбился самолет, есть погибшие (ФОТО)
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  24.12.17, 17:50 По одной из версий, крушение произошло из-за густого тумана и плохой видимости.
Новое Время Новое Время  ·  24.12.17, 17:57 В воскресенье, 24 декабря, в штате Флорида (США) разбился двухмоторный самолет в аэропорту Бартау, четыре человека погибли
Газета День Газета День  ·  24.12.17, 21:51 В США в штате Флорида потерпел крушение двухмоторный самолет в аэропорту Бартау. В результате происшествия четыре человека погибли, сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти. Отмечается, что…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  24.12.17, 21:55 Рано утром в воскресение, 24 декабря, в аэропорту Бартау американского штата Флорида потерпел крушение двухмоторный самолет. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщает телеканал WFLA.Сообщается,…
Голос.UA Голос.UA  ·  24.12.17, 22:30 В Соединенных Штатах Америки (США) в штате Флорида потерпел крушение двухмоторный самолет в аэропорту Бартау, в результате происшествия четыре человека погибли. Об этом сообщает телеканал WFLA со ссылкой…
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