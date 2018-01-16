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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:13
· Пресс-служба · Калифорния · Телефон · Ребенок
В США родители держали в плену своих 13 детей, некоторых из них приковали цепями

В США родители держали в плену своих 13 детей, некоторых из них приковали цепями (11 новостей)

«При чем дети были в возрасте от 2 до 29 лет»

В американском штате Калифорния супруги удерживали 13 своих детей на цепи. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

17-летняя девочка сбежала из заточения и сумела позвонить с сотового телефона, который она нашла внутри дома. Подросток утверждал, что ее 12 братьев и сестер держали в плену внутри резиденции ее родителями и, кроме того, утверждали, что некоторые из ее братьев и сестер были связаны цепями и замками.

В доме проживали 57-летний Дэвид Аллен Турпин, 49-летняя Луиза Анна Турпин и 13 изможденных детей, которые содержались в темноте в антисанитарных условиях.

Дальнейшее расследование показало, что детей привязали к своим кроватям цепями и навесными замками, но родители не смогли сразу привести логическую причину такого содержания.

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От недостатка еды и воды все дети были сильно истощены.

Позже правоохранители установили, что 7 из 13 узников были взрослыми, в возрасте от 18 до 29 лет. Родители были задержаны и доставлены в полицию ​​для дальнейшего расследования.

Обновлено в 12:49 В Калифорнии (США) сотрудники полиции арестовали супругов, которые держали в рабстве 13 собственных детей.

Обновлено в 13:13 По данным полиции, некоторые дети были прикованы цепями к кроватям и находились в темных вонючих помещениях.

ФОТО К НОВОСТИ: «В США родители держали в плену своих 13 детей, некоторых из них приковали цепями»
Фото В США пара держала 13 своих детей на цепи
Фото В Калифорнии пара держала 13 своих детей в заключении, некоторых - на цепи
Фото Полиция Калифорнии арестовала родителей, которые держали 13 детей на цепи
Фото Грязные и голодные: супруги удерживали 13 своих детей на цепи
Фото В США супруги держали в рабстве 13 собственных детей
Фото В США родители держали в рабстве 13 детей
Фото Супруги в США удерживали в рабстве 13 собственных детей
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Гордон Гордон  ·  16.01.18, 03:44 Закованных в цепи детей содержали в темной комнате, в которой дурно пахло.В американском штате Калифорния пара держала 13 своих детей на цепи. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.14 января один…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.01.18, 09:13 Родители не смогли объяснить полиции, зачем они держали своих детей на цепи.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  16.01.18, 09:56 Правоохранители Калифорнии арестовали двух родителей после сообщений о том, что они удерживают в плену собственного дома 13 человек
АТН АТН  ·  16.01.18, 10:40 Полицейские обнаружили в одном из домов в Калифорнии 13 истощенных детей, которых их собственные родители держали в заключении.
ТСН ТСН  ·  16.01.18, 10:44 При чем дети были в возрасте от 2 до 29 лет.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  16.01.18, 11:35 Как отметили в полиции, некоторые дети были прикованы цепями к кроватям.
Телеграф Телеграф  ·  16.01.18, 11:45 В американском штате Калифорния задержали родителей, которые удерживали на цепи 13 собственных детей.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  16.01.18, 12:12 Полиция Калифорнии арестовала супругов, которые содержали в заключении 13 собственных детей. Родителями-извергами оказались 57-летний Дэвид Аллен Терпин и 49-летняя Луиза Анна Терпин. Как сообщает DW…
Апостроф Апостроф  ·  16.01.18, 12:49 В Калифорнии (США) сотрудники полиции арестовали супругов, которые держали в рабстве 13 собственных детей.
UAinfo UAinfo  ·  16.01.18, 13:13 По данным полиции, некоторые дети были прикованы цепями к кроватям и находились в темных вонючих помещениях.
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