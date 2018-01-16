В США родители держали в плену своих 13 детей, некоторых из них приковали цепями (11 новостей) «При чем дети были в возрасте от 2 до 29 лет»

В американском штате Калифорния супруги удерживали 13 своих детей на цепи. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

17-летняя девочка сбежала из заточения и сумела позвонить с сотового телефона, который она нашла внутри дома. Подросток утверждал, что ее 12 братьев и сестер держали в плену внутри резиденции ее родителями и, кроме того, утверждали, что некоторые из ее братьев и сестер были связаны цепями и замками.

В доме проживали 57-летний Дэвид Аллен Турпин, 49-летняя Луиза Анна Турпин и 13 изможденных детей, которые содержались в темноте в антисанитарных условиях.

Дальнейшее расследование показало, что детей привязали к своим кроватям цепями и навесными замками, но родители не смогли сразу привести логическую причину такого содержания.

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От недостатка еды и воды все дети были сильно истощены.

Позже правоохранители установили, что 7 из 13 узников были взрослыми, в возрасте от 18 до 29 лет. Родители были задержаны и доставлены в полицию ​​для дальнейшего расследования.

Обновлено в 12:49 В Калифорнии (США) сотрудники полиции арестовали супругов, которые держали в рабстве 13 собственных детей.

Обновлено в 13:13 По данным полиции, некоторые дети были прикованы цепями к кроватям и находились в темных вонючих помещениях.