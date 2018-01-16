  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В США советуют Украине возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса
Общество
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· США · Украинцы · Посол
В США советуют Украине возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса

В США советуют Украине возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса (4 новости)

«Дипломат напомнила, что жители оккупированных территорий являются полноправными гражданами Украины»

Украина должна продолжать оказывать социальные выплаты тем, кто находится на оккупированных территориях. Таким образом власть продемонстрирует заботу о всех украинцах.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает "РБК-Украина".

Американский дипломат уверена, что люди не должны страдать от того, что проживают на другой стороне фронта. Поэтому они должны получать социальные выплаты в полном объеме.

Посол США назвал дату публикации доклада о новых санкциях против РФ
Посол США назвал дату публикации доклада о новых санкциях против РФ

"Именно таким способом правительство может продемонстрировать, что оно считает украинскими гражданами всех людей, в том числе тех, которые по прихоти судьбы оказались не с той стороны контактной линии, и будет делать все, чтобы обеспечить их поддержкой", – отметила Мари Йованович.

В то же время посол США успокоила политиков, которые заявляли о мошенничестве и возможных криминальных схемах относительно выделенных денег. По словам Мари Йованович, международный опыт поможет преодолеть все проблемы с нецелесообразным использованием государственных средств.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  16.01.18, 17:35 Дипломат напомнила, что жители оккупированных территорий являются полноправными гражданами Украины.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.01.18, 18:34 Посол США в Украине Мари Йованович указала на социальный аспект реинтеграции оккупированных территорий.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  16.01.18, 20:30 Украина должна возобновить социальные выплаты на оккупированных территориях, чтобы показать свою заботу обо всех гражданах
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Мемориальную доску погибшему в Ираке журналисту Процюку открыли в Киеве. ВИДЕО

Мемориальную доску погибшему в Ираке журналисту Процюку открыли в Киеве.…
Масштабное ДТП в Киеве: возле Кардач столкнулось пять авто

Масштабное ДТП в Киеве: возле Кардач столкнулось пять авто
СБУ обыскивает солиста Львовской оперы, которого подозревают в сотрудничестве с сепаратистами &quot;ДНР&quot;

СБУ обыскивает солиста Львовской оперы, которого подозревают в сотрудничестве с…
В США советуют Украине возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса

В США советуют Украине возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса
Из-за снегопада в аэропорту Одессы отменили десяток дневных рейсов.

Из-за снегопада в аэропорту Одессы отменили десяток дневных рейсов.
Полиция не считает обстоятельства смерти Долорес О’Риордан подозрительными

Полиция не считает обстоятельства смерти Долорес О’Риордан подозрительными
В Польше украинца обвиняют в незаконном перевозе нелегалов

В Польше украинца обвиняют в незаконном перевозе нелегалов
Крещение в Киеве: В столице оборудовали десять мест для купания и дали советы

Крещение в Киеве: В столице оборудовали десять мест для купания…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На трассе столкнулись 40 автомобилей

На трассе столкнулись 40 автомобилей
Молодой днепрянин не выдержал горя в семье и упал с 9-го этажа, фото с места трагедии

Молодой днепрянин не выдержал горя в семье и упал с…
Ющенко из госбюджета получил треть миллиона гривен

Ющенко из госбюджета получил треть миллиона гривен
&quot;Сиси убежали&quot;: звезду &quot;Дома-2&quot; раскритиковали за пляжное фото

"Сиси убежали": звезду "Дома-2" раскритиковали за пляжное фото
Тиллерсон отверг предложение РФ и Китая приостановить совместные учения с Южной Кореей

Тиллерсон отверг предложение РФ и Китая приостановить совместные учения с…
Протестующие в Чили хотели сорвать визит Папы Римского

Протестующие в Чили хотели сорвать визит Папы Римского
&quot;Вся жизнь была уничтожена&quot;. Шэрон Стоун рассказала, как едва не умерла

"Вся жизнь была уничтожена". Шэрон Стоун рассказала, как едва не…
Порошенко: Закон об Антикоррупционном суде можно будет доработать

Порошенко: Закон об Антикоррупционном суде можно будет доработать
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.