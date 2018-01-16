В США советуют Украине возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса

Украина должна продолжать оказывать социальные выплаты тем, кто находится на оккупированных территориях. Таким образом власть продемонстрирует заботу о всех украинцах.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает "РБК-Украина".

Американский дипломат уверена, что люди не должны страдать от того, что проживают на другой стороне фронта. Поэтому они должны получать социальные выплаты в полном объеме.

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"Именно таким способом правительство может продемонстрировать, что оно считает украинскими гражданами всех людей, в том числе тех, которые по прихоти судьбы оказались не с той стороны контактной линии, и будет делать все, чтобы обеспечить их поддержкой", – отметила Мари Йованович.

В то же время посол США успокоила политиков, которые заявляли о мошенничестве и возможных криминальных схемах относительно выделенных денег. По словам Мари Йованович, международный опыт поможет преодолеть все проблемы с нецелесообразным использованием государственных средств.