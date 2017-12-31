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В Стамбуле задержали 20 человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год

В Стамбуле задержали 20 человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год (4 новости)

«По меньшей мере 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан, были арестованы в Стамбуле по подозрению в связях с…»

В Стамбуле задержали по меньшей мере 20 человек, подозреваемых в связях с террористами Исламского государства. Об этом сообщили в местной полиции, передает Hurriyet Daily News.

15 из задержанных - иностранцы.

Антитеррористические рейды были проведены одновременно по четырем адрес в трех районах Стамбула.

Боевики ИГИЛ взяли ответственность за теракт в Кабуле
Боевики ИГИЛ взяли ответственность за теракт в Кабуле

В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял из автомата Калашникова посетителей стамбульского ночного клуба Reina, которые праздновали там Новый год. Жертвами атаки стали 39 человек, более 60 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  31.12.17, 11:38 По меньшей мере 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан, были арестованы в Стамбуле по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
Украинская правда Украинская правда  ·  31.12.17, 12:10 По меньшей мере 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан, были арестованы в Стамбуле по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
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