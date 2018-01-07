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Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев · · Обновлено в 20:28
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В Стокгольме произошел взрыв возле станции метро

В Стокгольме произошел взрыв возле станции метро (50 новостей и 1 видео)

«Инцидент произошел возле метро»

На парковке возле станции метро "Сырец" произошло курьезное ДТП: машина Audi съехала вниз по ступенькам и врезалась в припаркованный рядом Ford. Фото опубликовали в паблике dtp.kiev.ua. Скорее всего, водитель Audi забыл поставить машину на ручник. Фото dtp.kiev.ua Фото dtp.kiev.ua Фото dtp.kiev.ua СМОТРИ ЕЩЕ: Собирай чемодан: назначен дополнительный поезд в самый туристический город Украины Видео дня: популярный британский певец снял клип в Киеве

Обновлено в 18:20 60-річний чоловік, який отримав серйозні поранення, піднявши неподалік станції метро у Стокгольмі невідомий предмет, що вибухнув у його руках, помер у лікарні.

Обновлено в 20:28 Отмечается, что пока никто не задержан в связи с инцидентом. Полиция изучает видео с камер наблюдения, надеясь увидеть, кто оставил предмет, который взорвался.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Стокгольме произошел взрыв возле станции метро»
Фото В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв: есть пострадавшие
Фото В Стокгольме прогремел взрыв
Фото В Стокгольме произошел взрыв около метро, двое раненых
Фото В Стокгольме возле станции метро произошел взрыв - СМИ
Фото Возле метро в Стокгольме прогремел взрыв: есть пострадавшие
Фото В метро Стокгольма прогремел взрыв. Два человека получили ранения
Фото У метро прогремел взрыв, есть раненые: первые кадры с места ЧП
Фото В Стокгольме возле метро произошел взрыв
Фото В Стокгольме произошел взрыв возле станции метро, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото В Стокгольме возле станции метро произошел взрыв
Фото Взрыв в Стокгольме. Первое фото с места происшествия
Фото В метро Стокгольма прогремел взрыв: двое пострадавших
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  07.01.18, 13:23 В Стокгольме произошел взрыв возле станции метро. Об этом сообщает местный телеканал TV2.Как сообщается, в результате взрыва один человек получил серьезные ранения.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.01.18, 13:23 Один человек получил серьезные ранения. 
MIGnews MIGnews  ·  07.01.18, 13:25 Стоит отметить, что мужчина поднял взрывоопасный предмет с земли, после чего он взорвался.
ТСН ТСН  ·  07.01.18, 13:32 По сообщениям, пострадавших минимум двое.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  07.01.18, 13:39 По данным местных изданий, это была ручная граната, в больницу попали два человека.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  07.01.18, 13:43 Инцидент произошел возле метро
Новое Время Новое Время  ·  07.01.18, 13:49 В воскресенье, 7 января, произошел взрыв на станции метрополитена в Стокгольме, двое человек пострадали.
УНН УНН  ·  07.01.18, 13:53 По информации полиции, 60-летний мужчина поднял предмет с земли, который потом взорвался. Человек и 45-летняя женщина были госпитализированы с травмами. По данным издания, взорвалась ручная граната, однако…
Униан Униан  ·  07.01.18, 13:54 В результате взрыва один человек получил серьезные ранения.
iPress iPress  ·  07.01.18, 13:55 Один чоловік був серйозно поранений після вибуху невідомого предмета біля станції Ворбю в Стокгольмі (Швеція).
Факты Факты  ·  07.01.18, 13:57 Ранены два человека
Телеграф Телеграф  ·  07.01.18, 14:07 В Стокгольме возле станции метро произошел взрыв, есть пострадавшие.
Гордон Гордон  ·  07.01.18, 14:11 По предварительным данным на станции метро взорвалась граната.Предположительно ручная граната взорвалась в метро Стокгольма, ранив двух человек, сообщает издание Aftonbladet.60-летний мужчина, который…
Politeka Politeka  ·  07.01.18, 14:12 В столице Швеции – Стокгольме сегодня, 7 января, прогремел взрыв Как сообщают местные СМИ, чрезвычайно опасный инцидент произошел у станции метро Ворбю в районе Худдинге. Что конкретно произошло, пока…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.01.18, 14:14 В воскресенье, 7 января, произошел взрыв на станции метрополитена в Стокгольме, двое людей пострадали
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.01.18, 14:15 В результате взрыва на станции метро в Стокгольме один человек получил ранения. Об этом сообщает Expressen. По данным полиции, 60-летний мужчина поднял предмет, который взорвался у него в руках возле…
Голос.UA Голос.UA  ·  07.01.18, 14:25 В Стокгольме (Швеция) произошел взрыв возле станции метро. Об этом сообщает местный телеканал TV2. Как сообщается, в результате взрыва 60-летний мужчина и 45-летняя женщина получили ранения, мужчина тяжело…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.01.18, 14:36 У одной из станций метро в Стокгольме 7 января сработало неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщает SVT. По предварительной информации, пострадали два человека, которые проходили мимо. В частности,…
Апостроф Апостроф  ·  07.01.18, 14:39 В Стокгольме 7 января возле станции метро Vårby Gård произошел взрыв, в результате которого два человека госпитализированы с различными травмами.
Фокус Фокус  ·  07.01.18, 14:42 В Стокгольме (Швеция) произошел взрыв возле станции метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал TV2. В результате взрыва 60-летний мужчина и 45-летняя женщина получили…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  07.01.18, 14:44 В столице Швеции Стокгольме произошел сильный взрыв возле станции метро, есть пострадавшие, сообщает местный телеканал TV2.В результате сильного взрыва возле станции метро Varby gard, расположенной в…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.01.18, 14:48 Возле входа на станцию метро Varby Gard в пригороде Стокгольма произошел взрыв, в результате которого ранены два человека, сообщает Reuters.В полиции заявили, что происшествие не квалифицируется как теракт.…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.01.18, 14:48 Возле входа на станцию метро Varby Gard в пригороде Стокгольма произошел взрыв, в результате которого ранены два человека, сообщает Reuters.В полиции заявили, что происшествие не квалифицируется как теракт.…
УНН УНН  ·  07.01.18, 14:50 По словам представителя полиции, нет причин считать, что взрыв в Стокгольме связан с терроризмом. Сейчас станция метро и прилегающая территория оцеплена. Также спасатель сообщил, что полиция изучает тип…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.01.18, 15:03 По меньшей мере два человека пострадали от взрыва в метро в пригороде Стокгольма. Взрыв произошел у входа на станцию метро Varby Gard. Правоохранители пока не квалификують взрыв, как теракт, сообщает…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  07.01.18, 15:15 В воскресенье, 7 января, в Стокгольме недалеко от метро прогремел мощный взрыв. В результате происшествия ранены двое человек...
Униан Униан  ·  07.01.18, 15:41 Станция Ворбю и прилегающая площадь были закрыты, пока полиция проводила проверки.
РБК Украина РБК Украина  ·  07.01.18, 15:42 Мужчина, пострадавший в результате взрыва в Стокгольме (Швеция), который произошел сегодня, 7 января 2018 года, скончался. Об этом со ссылкой на заявление местной полиции сообщает издание Аftonbladet.Как…
УНН УНН  ·  07.01.18, 16:07 "Мужчина, который получил серьезные ранения после того, как поднял предмет с земли, впоследствии скончался от травм. Об этом сообщила полиция в 14:30", - говорится в сообщении. По информации полиции,…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.01.18, 16:08 В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 15:00 – в Стокгольме у метро произошел взрыв, есть пострадавшие. Несмотря на то, что в зоне АТО не прекращаются обстрелы, к украинским защитникам пришли…
Европейская правда Европейская правда  ·  07.01.18, 16:20 Мужчина, пострадавший от взрыва неизвестного предмета под Стокгольмом, погиб.
Главред Главред  ·  07.01.18, 16:23 Шведские СМИ обнародовали детали случившегося, о которых рассказали полицейские.
Канал 112 Канал 112  ·  07.01.18, 16:35 Мужчина, который пострадал в результате сегодняшнего взрыва в Стокгольме скончался. Об этом сообщает издание Аftonbladet со ссылкой на данные местной полиции. "Мужчина, который получил серьезные ранения…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.01.18, 16:35 В результате взрыва у станции метро в Стокгольме погиб один человек. Об этом сообщили в местной полиции, пишет Аftonbladet. Инцидент произошел в воскресенье, 7 января. Прохожий заметил на тротуаре у входа…
Новое Время Новое Время  ·  07.01.18, 16:36 Умер один из пострадавших в результате взрыва в столице Швеции Стокгольме, который произошел в воскресенье, 7 января
Гордон Гордон  ·  07.01.18, 16:37 Скончался 60-летний мужчина, поднявший с земли у станции метро Стокгольма неизвестный предмет. Его спутница находится в больнице.В результате взрыва в метро Стокгольма погиб мужчина. Об этом сообщает…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  07.01.18, 16:38 Сообщается, что в результате детонации взрывчатки пострадал один человек, которого госпитализировали с серьезными ранениями. Детонации снаряда произошла в тот момент, когда 60-летний мужчина поднял неизвестный…
Сегодня Сегодня  ·  07.01.18, 16:48 Мужчине был пожилого возраста – 60 лет. Мужчина, пострадавший от взрыва возле станции метро в пригороде Стокгольма, скончался в больнице. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на местную полицию.Отмечено,…
Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.18, 17:01 Мужчина, пострадавший от взрыва неизвестного предмета под Стокгольмом, погиб.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.01.18, 17:03 В Стокгольме скончался мужчина, раненый во время взрыва возле метро. Об этом сообщили в местной полиции, передает Reuters.По данным СМИ, взорвалась ручная граната, однако эта информация не подтверждена.В…
Голос.UA Голос.UA  ·  07.01.18, 17:05 Мужчина, пострадавший в результате взрыва в Стокгольме (Швеция), который произошел сегодня, 7 января 2018 года, скончался. Об этом со ссылкой на заявление местной полиции сообщает изданиеАftonbladet.…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.01.18, 17:14 В Стокгольме (Швеция) умер мужчина, который получил тяжелые травмы в результате взрыва вблизи станции метро Varby Gard
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.18, 17:20 В результате взрыва неустановленного предмета в Стокгольме погиб мужчина, его спутница получила ранения.
Униан Униан  ·  07.01.18, 17:40 Вторая пострадавшая находится в больнице.
UAinfo UAinfo  ·  07.01.18, 18:00 В результате взрыва неустановленного предмета в Стокгольме погиб мужчина, его спутница получила ранения, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на полицию.
Телеграф Телеграф  ·  07.01.18, 18:11 Пострадавший от взрыва в стокгольмском метро скончался.
iPress iPress  ·  07.01.18, 18:20 60-річний чоловік, який отримав серйозні поранення, піднявши неподалік станції метро у Стокгольмі невідомий предмет, що вибухнув у його руках, помер у лікарні.
УНН УНН  ·  07.01.18, 20:28 Полиция рассматривает версию, что причиной взрыва у станции метро Varby Gard в Стокгольме стала ручная граната, передает УНН со ссылкой на Aftonbladet."Мы не можем быть на 100% уверенными в том, что это…
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