В Стокгольме произошел взрыв возле станции метро

На парковке возле станции метро "Сырец" произошло курьезное ДТП: машина Audi съехала вниз по ступенькам и врезалась в припаркованный рядом Ford. Фото опубликовали в паблике dtp.kiev.ua. Скорее всего, водитель Audi забыл поставить машину на ручник. Фото dtp.kiev.ua Фото dtp.kiev.ua Фото dtp.kiev.ua СМОТРИ ЕЩЕ: Собирай чемодан: назначен дополнительный поезд в самый туристический город Украины Видео дня: популярный британский певец снял клип в Киеве

Обновлено в 18:20 60-річний чоловік, який отримав серйозні поранення, піднявши неподалік станції метро у Стокгольмі невідомий предмет, що вибухнув у його руках, помер у лікарні.

Обновлено в 20:28 Отмечается, что пока никто не задержан в связи с инцидентом. Полиция изучает видео с камер наблюдения, надеясь увидеть, кто оставил предмет, который взорвался.