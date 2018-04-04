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В столице с рельс сошел скоростной трамвай

В столице с рельс сошел скоростной трамвай (4 новости)

«Вечером, 4 апреля, в Киеве с рельс сошел скоростной трамвай львовского производства. Об этом передает корреспондент Укринформа. Инцидент произошел около половины…»

Вечером в среду, 4 апреля, в Святошинском районе Киева сошел с рельсов скоростной трамвай производства львовского предприятия Электротранс.

Обновлено в 23:27 Вечером в среду, 4 апреля в Киеве с рельс сошел скоростной трамвай львовского предприятия "Электротранс". Об этом передает Укринформ. Инцидент произошел около половины девятого вечера на маршруте скоростного трамвая № 2 (ст. Кольцевая дорога - Михайловская Борщаговка). Трамвай сошел с рельс на подъезде к станции Григоровича-Барского в Святошинском районе, вызвав остановку других трамваев на линии.

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Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 22:12 Вечером, 4 апреля, в Киеве с рельс сошел скоростной трамвай львовского производства. Об этом передает корреспондент Укринформа. Инцидент произошел около половины девятого вечера на маршруте скоростного…
Голос.UA Голос.UA  ·  04.04.18, 23:27 Вечером в среду, 4 апреля в Киеве с рельс сошел скоростной трамвай львовского предприятия "Электротранс". Об этом передает Укринформ. Инцидент произошел около половины девятого вечера на маршруте скоростного…
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