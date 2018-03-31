В столице задержан мужчина с боевой гранатой и пистолетом (фото) (7 новостей) «Происшествие произошло вчера вечером в Днепровском районе: наряд заметил жителя Киевской области в нетрезвом состоянии»

Вечером 30 марта на бульваре Перова в Днепровском районе Киева сотрудники полиции задержали пьяного мужчину с гранатой и травматическим пистолетом, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, вечером 30 марта правоохранителям сообщили, что на бульваре Перова возле автомобиля «БМВ» находится пьяный мужчина, который приставал к прохожим. У жителя Киевской области 1978 года рождения был обнаружен и изъят предмет, похожий на гранату Ф-1, а также травматический пистолет со сбитыми номерами.

Мужчина задержан, по данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 263 УК Украины, задержанному грозит до семи лет заключения.

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Обновлено в 14:34 Как отмечается, вечером 30 марта правоохранителям сообщили, что на бульваре Перова возле автомобиля «БМВ» находится пьяный мужчина, который приставал к прохожим. У жителя Киевской области 1978 года рождения был обнаружен и изъят предмет, похожий на гранату Ф-1, а также травматический…

Обновлено в 16:22 Наряд стражей порядка заметил нетрезвого мужчину в Днепровском районе столицы.