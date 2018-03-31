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Происшествия
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 16:22
· Пистолет · Сотрудники · Днепровский район · Март · Пьяный мужчина
В столице задержан мужчина с боевой гранатой и пистолетом (фото)

В столице задержан мужчина с боевой гранатой и пистолетом (фото) (7 новостей)

«Происшествие произошло вчера вечером в Днепровском районе: наряд заметил жителя Киевской области в нетрезвом состоянии»

Вечером 30 марта на бульваре Перова в Днепровском районе Киева сотрудники полиции задержали пьяного мужчину с гранатой и травматическим пистолетом, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, вечером 30 марта правоохранителям сообщили, что на бульваре Перова возле автомобиля «БМВ» находится пьяный мужчина, который приставал к прохожим. У жителя Киевской области 1978 года рождения был обнаружен и изъят предмет, похожий на гранату Ф-1, а также травматический пистолет со сбитыми номерами.

Мужчина задержан, по данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 263 УК Украины, задержанному грозит до семи лет заключения.

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Обновлено в 14:34 Как отмечается, вечером 30 марта правоохранителям сообщили, что на бульваре Перова возле автомобиля «БМВ» находится пьяный мужчина, который приставал к прохожим. У жителя Киевской области 1978 года рождения был обнаружен и изъят предмет, похожий на гранату Ф-1, а также травматический…

Обновлено в 16:22 Наряд стражей порядка заметил нетрезвого мужчину в Днепровском районе столицы.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.03.18, 12:08 Происшествие произошло вчера вечером в Днепровском районе: наряд заметил жителя Киевской области в нетрезвом состоянии
Фокус Фокус  ·  31.03.18, 14:26 Вечером в пятницу, 31 марта, в Днепровском районе правоохранители задержали мужчину в нетрезвом состоянии, у которого при осмотре изъяли опасные предметы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. В полицию…
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  31.03.18, 16:22 В Днепровском районе Киева спецназовцы задержали мужчину, у которого обнаружили гранату и травматический пистолет со стертыми номерами. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 30 марта, сообщает…
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