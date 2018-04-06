В строительстве "Северного потока-2" нет экономической необходимости. Объяснения вице-премьера

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Обновлено в 10:42 Тарас Пастух - народний депутат, "Самопоміч", член Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Микола Величкович - народний депутат, "Народний фронт" https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! |…

Обновлено в 11:50 Однако в заявлении отмечается, что согласие правительства является условным, что означает, что заявитель должен соответствовать определенным условиям.