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Экономика и финансы
5 канал 5 канал · · Обновлено в 11:50
В строительстве "Северного потока-2" нет экономической необходимости. Объяснения вице-премьера

В строительстве "Северного потока-2" нет экономической необходимости. Объяснения вице-премьера (5 новостей)

«Российский газопровод Северный поток-2 будет нарушать баланс внутри Евросоюза, а экономической необходимости в его строительстве нет»

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Обновлено в 10:42 Тарас Пастух - народний депутат, "Самопоміч", член Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Микола Величкович - народний депутат, "Народний фронт" https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! |…

Обновлено в 11:50 Однако в заявлении отмечается, что согласие правительства является условным, что означает, что заявитель должен соответствовать определенным условиям.

ФОТО К НОВОСТИ: «В строительстве "Северного потока-2" нет экономической необходимости. Объяснения вице-премьера»
Фото Климпуш-Цинцадзе: экономической необходимости в "Северном потоке-2" нет
Фото Правительство Финляндии одобрило строительство газопровода «Северный поток ‒ 2»
Фото Правительство Финляндии дало согласие на строительство "Северного потока-2"
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Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 06:32 Транзитная система Украины может пропускать в три раза больше газа, чем заложено в проекте “Северного потока – 2″, отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.04.18, 08:00 Российский газопровод "Северный поток-2" будет нарушать баланс внутри Евросоюза, а экономической необходимости в его строительстве нет
Газета День Газета День  ·  06.04.18, 11:50 Правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода "Северный поток-2" на участке, проходящем через исключительную экономическую зону страны, сообщает УНИАН. "5 апреля 2018 года правительство…
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